Sindicatos de la CGT, la CTA y empresarios convocan al acto de Cristina

Será en el marco de la reciente convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y móvil y el aumento salarial de suma fija.

Sindicatos pertenecientes a la CGT, agrupados en el Frente Sindical por el Modelo Nacional (Camioneros, SMATA, y otros) y en la Corriente Federal de Trabajadores (Bancarios, Gráficos, Judiciales y otros) junto a la CTA -T y CTA-A, empresarios pymes de “Producción y Trabajo”, brindarán una conferencia de prensa a las 10:00 en Piedras 1065 el próximo lunes 14 de noviembre para apoyar la convocatoria al a

En la ronda de prensa, los principales referentes de estos espacios del movimiento obrero convocarán al Acto del Día de la Militancia del 17 de noviembre en La Plata junto a Cristina Fernández de Kirchner y su posicionamiento ante la reciente convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y móvil y el aumento salarial de suma fija, entre otros.

Cristina Kirchner habla el 17 de noviembre

El próximo jueves 17 de noviembre la vicepresidenta, Cristina Fernández, hablará desde las 18 horas en el Estadio Único de La Plata. La dirigenta vuelve a la ciudad en donde nació y dará su tercer discurso en lo que va de su mandato como vicepresidenta en dicho estadio. Sin embargo el acto que se viene contará con características únicas que lo harán extraordinario en todos los sentidos.

Según pudo averiguar El Destape se espera que Cristina Fernández hable a las 18 horas y, muy probablemente, será la única oradora. El horario no es un dato menor. El objetivo es que, cuando la ex Presidenta hable, lo haga con Alberto Fernández en el país y al mando de la Casa Rosada. Todo ello dependerá que la agenda internacional del mandatario no cambie a último momento.

Desde la militancia de todos los sectores que conforman el Frente de Todos están realizando una convocatoria que será “masiva” y en todo el país. La Cámpora será la organizadora central. “Vamos a superar las 50 mil personas”, confesó a este medio un dirigente del conurbano bonaerense que participó de una de las primeras reuniones organizativas del acto. Otro funcionario reconoció que “la convocatoria se hizo a todos, nadie quedó afuera”.

Incluso en las redes sociales la convocatoria se está realizando con el hashtag #TodosConCristina. De esta manera, el mayor caudal de militantes llegarán de los distritos donde el peronismo gobierna y, el estadio Diego Armando Maradona estará varias horas antes abierto para recibir a la militancia.