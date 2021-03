Piden a Casal que sancione a Stornelli por “mal desempeño”

El senador Oscar Parrilli le exigió al Procurador General interino, Eduardo Casal, que sancione al fiscal Carlos Stornelli a quien le cerró una denuncia por “mal desempeño” el pasado 5 de marzo. En una nota que elevó a Casal este miércoles, el senador del Frente de Todos cuestionó al jefe de los fiscales por “su vocación defensista respecto” a Stornelli y le aclaró que en sus presentaciones -hizo 2 contra el fiscal- no está “denunciando eventuales delitos cometidos sino probadas conductas inaceptables en un fiscal de la nación” por lo que debe dársele curso a sus planteos. El foco del escrito de Parrilli está puesto en una segunda denuncia que realizó por "mal desempeño" que aún está abierta en el Ministerio Público Fiscal y hace foco en la relación de Stornelli con el espía ilegal Marcelo D'Alessio. Pretende que el procurador interino no repita su estrategia de blindaje.

Parrilli presentó dos denuncias contra Stornelli ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) el año pasado. Una fue en mayo del 2020 y otra en diciembre pasado, ambas por “mal desempeño”. En las dos pidió la remoción del titular de la Fiscalía Federal Nº 4 de Comodoro Py. El primer viernes de marzo, Casal cerró la primera, que cuestionaba el rol de Stornelli en la causa Cuadernos. La segunda sigue abierta y la está estudiando el Consejo Evaluador del MPF, según le informaron al senador. Esta denuncia aún en trámite apunta contra Stornellli por su relación con el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio y no le achaca delitos sino un actuar irregular como fiscal. El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta decidió enviar una nota a Casal luego de que se lo notificara del cierre de su primera denuncia.

El senador del FdT se quejó de que le llegó la notificación de que se archivó su primera denuncia sin darle trámite y que no recibió “copia del dictamen del Consejo Evaluador ni la respuesta dada en su oportunidad por el fiscal denunciado, tal como se había requerido”. Es que Casal se apoyó en lo resuelto por el consejo para desestimar la presentación de Parrilli.

El Consejo Evaluador –que fue conformado con una mayoría de fiscales generales afines a Stornelli- es una instancia que evalúa los sumarios y realiza un dictamen no vinculante pero que nutre de ideas al procurador. Por mayoría, el consejo había dispuesto desestimar la primera denuncia de Parrilli y Casal, el 5 de marzo pasado, ordenó su archivo.

En su notificación a Parrilli, Casal explicitó que el sumario interno que se le abrió a Stornelli por su accionar en el D’Alessiogate se encuentra suspendido “a las resultas del referido proceso judicial” y que “ninguno de los procesamientos dictados contra el Dr.Stornelli se encuentra firme”.

“Usted me está adelantando que mi denuncia contra Stornelli correrá la misma suerte porque ya hubo presentaciones similares”, criticó Parrilli, adelantándose a lo que prepara Casal para volver a blindar al fiscal procesado.

“Debo decir Dr.Casal que no me sorprende su vocación defensista respecto del Dr.Stornelli a tal punto que lo lleva a informarme sobre la suerte corrida en un expediente iniciado ‘con motivo de los hechos que dieron lugar a la causa…de Dolores’ que se encuentra suspendido a resultas del referido proceso judicial”, señaló el senador en su nota de este miércoles.

Para evitar que se repita el resultado del 5 de marzo en su segunda denuncia, Parrilli le aclaró a Casal que su presentación “no está basada en supuestos hechos delictivos investigados en la causa de Dolores y por los que Stornelli fuera procesado. Si lee atentamente mi presentación advertirá que precisamente destaqué que no se trataba de supuestos delitos sino de conductas probadas e indiscutidas que configuran un mal desempeño en la conducta de un fiscal. No estoy denunciando eventuales delitos cometidos sino probadas conductas inaceptables en un fiscal de la nación”, enfatizó.

A modo de ejemplo, dijo que “si un fiscal está alcoholizado todo el día no comete delito pero dudo que sea una conducta apropiada para un representante del Ministerio Público Fiscal”.

En esa línea, sostuvo: “No sé si Stornelli cometió los delitos por los que fuera procesado –la verdad que no me interesa a los fines de esta presentación- . Lo que sí me interesa, y denuncié, son los vínculos perversos con un falso abogado –D’Alessio- vinculado a los servicios de inteligencia, y que le proponía acciones delictivas a un fiscal que no solo las toleraba sino que las aceptaba con complicidad. Si todo ello además formaba parte de acciones delictivas es algo que se verá en el futuro. Pero ahora sabemos, sin discusiones, que el vínculo entre ambos existió, con una profundidad inusitada e inaceptable”. Es por esa razón que exige que se tomen medidas disciplinarias para con el fiscal de Comodoro Py.

“Una cosa es un proceso disciplinario y otra un proceso penal. La investigación de los delitos está en manos de la justicia penal federal, la disciplinaria –no por supuestos delitos cometidos- está a su cargo y eso es lo que he promovido. Es más, si Stornelli resultara absuelto en nada modificaría lo que he denunciado ya que no estoy hablando de delitos”, resaltó, en pos de evitar que Casal se esconda en los procesos penales para evitar tomar una decisión sobre Stornelli.

Por estas razones, Parrilli solicitó que su escrito también sea enviado al Consejo Evaluador para que se lo tenga en cuenta a la hora de analizar su segunda denuncia contra Stornelli, que aún está abierta.