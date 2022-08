Mauricio Macri atacó a Cristina Kirchner y defendió a la Policía por la represión

El ex presidente afirmó que la vicepresidenta "se victimiza" y justificó el ataque policial a los manifestantes.

Mauricio Macri publicó un polémico tweet en el que defendió a la Policía de la Ciudad tras la represión a los manifestantes que fueron a apoyar a Cristina Kirchner en su casa de Recoleta. El exmandatario culpó a CFK, la responsabilizó de lo sucedido y dijo que la vicepresidenta "se victimiza para promover el caos".

Hasta el momento se conoció que hay cuatro manifestantes que apoyaban a CFK detenidos tras la represión policial. Tres de los detenidos son: el diputado del FdT por la Provincia de Buenos Aires (distrito de San Fernando), Matías Molle; el ex diputado del FdT Facundo Tignanelli y el dirigente de La Cámpora, Fabián Conu Rodríguez.

"La responsable de este desborde y alteración de la paz es CFK, que nuevamente atropella las instituciones, creyéndose por encima de la ley. Se victimiza para promover el caos. Envío mi apoyo a las fuerzas de seguridad y al Gobierno de la Ciudad y mi solidaridad con los vecinos", escribió Mauricio Macri en su cuenta de Twitter minutos después de la represión de la Policía de la Ciudad a los presentes en Recoleta.

El expresidente defendió a las fuerzas de seguridad y la mayoría de las miles de respuestas que recibió el político fueron contra su opinión y su manera de pensar ante esta situación vivida en el barrio porteño. El reclamo por parte de los que se hicieron presentes en el lugar es por la decisión de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes pidieron 12 años de cárcel para Cristina, en la causa por la Obra Pública y su proscripción perpetua para ocupar cargos públicos.

Insólito: un periodista de TN justificó la represión en la casa de Cristina

"Vos fijate que con las imágenes, lo que dice la oposición que los acusa de violentos a los manifestantes, le están dando la razón a la oposición. Porque los manifestantes hacen bien en manifestar pero tienen que hacerlo con calma, con tranquilidad. Pero utilizan palabras violentas y tiran un vallado de la policía. Entonces lo que tenés es la confrontación entre el orden que te propone Larreta y la violencia que te propone un sector del Cristinismo del otro lado", lanzó en un principio Adrián Ventura.

Por otro lado, el mencionado periodista de TN agregó: "Estas imágenes no ayudan a nadie. A Cristina la victimizan todavía más. Porque mañana las va a utilizar para decir 'Ven cómo reprimen. Los manifestantes me vienen a apoyar y los reprimen'. Y la verdad que no es una represión". Sin dudas, una justificación insólita con la que defendió la violencia y se puso totalmente en contra de las manifestaciones. Esto, además se suma al diálogo que se llevó a cabo durante la transmisión de los hechos en LN+, en donde los periodistas hablaron de turbas y hordas.