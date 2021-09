Leandro Santoro humilló a Alfredo Casero tras un cobarde ataque: "Sos mejor artista plástico"

Alfredo Casero atacó a Leandro Santoro con una pintada machista en la calle y el candidato a diputado por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires lo humilló con un tajante comentario.

Se acercan las elecciones 2021 y la campaña sucia por parte del macrismo aún no terminaron. Alfredo Casero, actor ultraopositor al kirchnerismo, publicó un video desagradable y sumamente machista en sus redes sociales para atacar a Leandro Santoro, candidato a diputado por el Frente de Todos en la Capital Federal. Como consecuencia, el político lo cruzó con un humillante comentario en Twitter.

El comediante devenido en militante macrista se filmó en la calle con un afiche de fondo de Santoro como candidato en la Ciudad de Buenos Aires y expresó: "Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro. Ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo".

Luego, Casero cambió el tono de voz y mostró el graffiti que hicieron sobre la cara Santoro. Se trataba de un miembro masculino, por lo que el actor comenzó a reírse del ataque machista que él mismo dibujó previamente: "Lo que están haciendo es... no pueden dibujarle poron... a este muchacho, ja".

Alfredo Casero pintó un graffiti machista vs. Santoro.

Pese al repudiable comentario del artista macrista, Leandro Santoro le respondió de manera categórica, y con un poco de hunmor, en su cuenta de Twitter: "¡Hola! Sos mejor artista plástico que humorista". Como consecuencia, decenas de usuarios de las redes apoyaron al candidato del Frente de Todos con likes y comentarios.

Cuándo son las elecciones 2021 en Argentina

Las fechas de las elecciones 2021

De acuerdo al cronograma electoral que planteó la Justicia Nacional Electoral, luego de realizado el cambio de fecha, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el 12 de septiembre de 2021. Por otro lado, las generales se realizaran el domingo 14 de noviembre.

¿Qué se vota en las Elecciones 2021?

En estas elecciones se define, en la mayoría de los distritos, la renovación en la Cámara de Diputados y Senadores. En la Cámara baja habrá 127 renovaciones de bancas, mientras que en el senado serán 24 de los 54 escaños que se posee.

Otras fechas importantes en la Elección en Argentina

El día 15 de octubre se conocerán los padrones definitivos para las elecciones generales, y se ratificarán las autoridades de mesa que hayan sido designadas; y el 30 de octubre se conocerán los lugares y las mesas de votación definitivos.



De acuerdo con las nuevas fechas, el 11 de noviembre se vencerá el período para justificar la no emisión del voto en las PASO, el 12 finalizará la campaña electoral y comenzará la veda electoral; el 14 serán las elecciones generales, y el día 16 concluirá el plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección, y se realizará el escrutinio definitivo