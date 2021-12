Esmeralda Mitre se lanzó como política: a qué partido quiere ir

Esmeralda Mitre, actriz e hija del ex director del diario La Nación, reveló que mantiene el deseo de hacer carrera política. En qué partido le gustaría militar.

Esmeralda Mitre volvió a exponer algunos detalles que dejaron mal parado a La Nación+, canal que ella misma denunció que fue comprado por Mauricio Macri, y a los periodistas que se encargan de operar y decir barbaridades contra el Gobierno de Alberto Fernández. Aun así, también se animó a realizar una revelación que captó la atención de la farándula y la política argentina: mantiene el deseo de lanzar su carrera como política.

Esmeralda señaló que le encantaría hacer política en el Frente de Todos, en una entrevista que le concedió a Juan Amorín para Conflicto de Intereses (C5N). "Me gustaría hacer política, es mi vocación. Después no sé con quién... si hoy hiciera política, lo haría con el Frente para Todos. No tengo problema en decirlo", destacó. Y resaltó: "No estoy diciendo que me llamen ahora, sino en en 10 años o en 15 años, pero si hoy hiciese política, estaría ahí".

Por otra parte, la actriz y exparticipante del Bailando por un Sueño ponderó al peronismo e incluso a la vicepresidenta Cristina Kirchner por una acción que tuvo hacia ella cuando militaba en el macrismo: "No te suelta la mano, son agradecidos, tienen sentimiento. Yo lo viví en carne propia. Cristina (Kirchner) tuvo un gesto conmigo que me siento orgullosa por cómo se refirió a mi. Yo estaba en el PRO y les daba todo y me miraban con cara de resentido porque no eran los dueños de La Nación".

Esmeralda Mitre, en entrevista con C5N.

El dardo de Esmeralda Mitre contra La Nación TV por los constantes ataques contra Alberto Fernández

En otro de los tramos de la charla con C5N, Esmeralda Mitre se mostró indignada por los constantes ataques que los periodistas de La Nación+, como Eduardo Feinmann, Luis Majul, Pablo Rossi, Alfredo Leuco, realizan contra Alberto Fernández y el Gobierno Nacional. "No lo veo al canal, no lo puedo ver, me irrita y me da vergüenza. Es una vergüenza, dan vergüenza los periodistas de La Nación+, son unos desvergonzados y unos regalados porque no eran así antes de estar ahí", sostuvo. Y advirtió: "No se le puede faltar el respeto al Presidente. Yo no lo voté, pero es nuestro presidente. A mí me enoja y me da vergüenza".

La denuncia de Esmeralda Mitre que deja mal parado a Mauricio Macri

A principios de septiembre pasado, el periodista Luis Ventura le preguntó a Esmeralda Mitre en A la Tarde, programa radial de Radio Mitre: "En algún momento, Esmeralda, hiciste una referencia a una inyección económica acercada por Mauricio Macri al grupo. ¿Esto es real? ¿Esto también forma parte de tu reclamo?", preguntó Luis Ventura, panelista de A la Tarde, ciclo donde Mitre se expresó desde un móvil.

Ante la consulta del periodista, la actriz no dudó y su respuesta fue contundente: "Esto es así. Estoy segura que fue así, pero tengo que hablar en potencial. Cuando los Saguier logran tener la mayoría, comprándole a mi tío, que fue asesinado, Luis Mitre, mi padre pierde la mayoría y termina teniendo el 38%. Ellos no tenían el dinero para hacer esa compra y la pidieron prestada a una empresa, que no voy a dar el nombre, muy importante, mundial".