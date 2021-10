Día de la Lealtad: famosos peronistas y sus frases más célebres

En el Día de la Lealtad, un repaso por algunos de los peronistas más famosos y sus frases más recordadas. Quiénes son algunas de las grandes celebridades.

Cada 17 de octubre se celebra el Día de la Lealtad peronista. ¿A qué se debe? Un día como hoy, pero de 1945, miles de trabajadores de diversos barrios populares de la Capital Federal se autoconvocaron y marcharon a la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón (Secretario de Trabajo, vicepresidente de la Nación y secretario de Guerra), quien se ocupó de promover derechos para la clase trabajadora de la época y se encontraba preso en la isla Marín García por decisión de la Junta Militar. Aquella muestra de amor fue tan significativa que, más de 76 años después, se sigue conmemorando. Pero, ¿quiénes son algunos de los peronistas famosos que dejaron frases sumamente recordadas?

A lo largo de la historia del peronismo, decenas de hombres y mujeres que adquirieron muchísimo reconocimiento en diversas áreas dieron muestras de amor y afecto hacia las políticas impulsadas por Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón e incluso también hacia Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Teniendo en cuenta esto, en El Destape hicimnos un repaso sobre algunas de sus frases más rutilantes.

Los famosos peronistas y sus frases más recordadas

Leonardo Favio

Leonardo Favio fue uno de los mejores cineastas en la historia de la Argentina y, quizás, el que mejor supo representar lo que significa el peronismo a través de sus obras. Se desempeñó como director de cine, actor, cantautor, productor cinematográfico y guionista. Dirigió películas como "Polín", "Nazareno Cruz y el lobo", "Soñar, soñar", "Gatica, el Mono", "Perón, sinfonía del sentimiento" y "Aniceto", entre otras. Y en cada una de las producciones que llevó adelante intentó reflejar las luchas populares que defendía el peronismo.

Juan Domingo Perón, junto a Leonardo Favio en España.

En 1971, el famoso artista visitó a Juan Domingo Perón en su casa de Madrid (España), donde se encontraba exiliado tras el Golpe de Estado que la dictadura militar le hizo en 1955. Una de las frases más recordadas de Favio, y que al día de hoy se recuerda, fue la siguiente: "Me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad".

Incluso, por otra parte, en un discurso que brindó en 2008 tras haber recibido un homenaje, Leonardo Favio llenó de elogios a Cristina Kirchner: "Yo le agradezco a Dios que me haya permitido llegar a ver esta etapa de mi país, que nunca pensé en llegar a ver porque yo conocí la etapa de la primavera, cuando brotaron todas estas cosas que parecían imposibles que se repitieran. Además, ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes, de los que no hacen barullo, pero si tienen una capacidad muy grande de amar, y de mantener en su memoria a aquellos que nos traicionan. Yo estoy feliz, feliz... feliz como cuando andaba de pequeño en mi pueblo desnudo corriendo en el río con mis amigos. Feliz como en esa etapa".

José María "El Mono" Gatica

"El Mono" Gatica fue un gran boxeador entre 1945 y 1953, aunque también un fiel seguidor del peronismo. El hombre nacido en la provincia de San Luis consiguió una estadística impresionante: ganó 85 peleas (71 antes del límite), empató 3 y perdió en 7 oportunidades. Sin embargo, nunca peleó por un título del mundo o por el título argentino.

"El Mono" Gatica y Juan Domingo Perón.

Amado por el peronismo y odiado por el antiperonismo, "El Mono" es recordado por haber tenido un estrecho vínculo con Juan Domingo Perón y Evita, quienes lo vieron varias veces en algunas peleas que tuvieron lugar en el Luna Park. De hecho, y tras cada triunfo, el Presidente de la Nación solía acercarse para saludarlo. "El Mono" le dijo una frase que, al día de hoy, se sigue citando: "General, dos potencias se saludan".

Charly García

Quizás, una de las mayores muestras de fidelidad al peronismo que Charly García demostró fue justamente en una de las grandes canciones que compuso. Se trata de "Rap del exilio", hit que forma parte del álbum Piano Bar, publicado en 1984, tan sólo un año después de la vuelta a la Democracia. En dicha letra, el artista contó que fue perseguido durante la dictadura militar por ser peronista.

La letra de "Rap del exilio":

Tuve un amor en Paraguay,

Una flor que se quemó mal.

No alcancé a decir que sí,

Que ya se sacó el toque

Y me lo dejó a mí.

Si me exilié en Madrid,

Y me fui a New York

Sólo porque seguí a Perón.

Tenía un sólido futuro artístico

Y me comí el bajón.

Yo tenía tres libros,

Y una foto del Che

Ahora tengo mil años

Y muy poco que hacer.

Vamo' a baila',

Vamo' a baila'

Vamo' a baila'

Carlos Alberto "Indio" Solari

El "Indio" Solari lleva una vida ligada al peronismo. El ex líder de Los Redondos y cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado compartió, en algunas oportunidades, algunos de sus pensamientos. Además de haberse mostrado a favor del kirchnerismo y en contra del macrismo, el músico también reveló que de niño estuvo en los brazos de Evita.

Cristina Kirchner, junto a "El Indio" Solari.

El 17 de octubre del 2020, el escritor y periodista Marcelo Figueras contó -en las redes sociales- que durante la transmisión del programa Big Bang, por El Destape Radio, recibió un mail del "Indio", quien manifestó: "No sé por qué siempre estoy parado donde las cosas se complican. Durante un tiempo demasiado largo sentí que la vida era un asombro transitorio".

Incluso, Solari compartió su anécdota con Eva Perón: "Un buen día, ya grande, me escuché contarle, distraído, a un compañero de secundaria, algo que mis padres recordaban con dulzura y que hizo que mi amigo comenzara a lagrimear y me abrazara. Ese momento acercó a mi vida la belleza y el coraje. Yo le había contado que Evita me tuvo en brazos... Adjudico desde entonces a ese hecho la importancia que tuvo para mí el paulatino reemplazo en mi vida de casi todos los miedos por el furor ante las injusticias, el desprecio por los traidores sofisticados y la casi inmediata comprensión de que el amor es un bien que uno debe desear para otros. Gracias, Eva. Gracias, Daniel. Indio".

Nacha Guevara

Nacha Guevara, famosa actriz, cantante y bailarina que ha participado de diversas películas y programas de TV, interpretó nada menos que a Eva Perón en el musical "Eva: el gran musical argentino". La reconocida artista contó en varias oportunidades qué es lo que la movilizó tanto del peronismo: “Yo me crié con Eva en el poder. Así que nadie a mí me tuvo que explicar que las mujeres son poderosas porque he vivido esta circunstancia de manera gloriosa”.

“Y no fue a través de discursos y palabras, sino por medio de las acciones de una mujer que militaba fuertemente al lado de un hombre. Y esas imágenes en la mirada de una niña son particularmente poderosas. En la Argentina, hay un tipo de mujer antes y después de Eva", agregó Nacha en marzo de 2020.

Nacha Guevara, junto a Cristina Kirchner en una reunión.

Incluso, la actriz mencionó los motivos por los cuales Evita fue tan importante para el feminismo en la Argentina: “Reparemos que antes de las conquistas obtenidas por Eva, las mujeres para cortarse el pelo tenían que pedir permiso a sus maridos, no podían salir del hogar después de las 20, no podían heredar, no podían votar ni trabajar sin la autorización de sus cónyuges; entonces, todo esto, ante los ojos de una niña como era yo, no se presentaba como algo excepcional sino completamente normal. Por todo esto es que yo me vi en la imperiosa necesidad de plasmar a Eva sobre un escenario porque sentía la obligación de brindarle tributo; le debía muchas cosas; así me lo propuse y lo llevé a cabo".

Nacha Guevara militó el peronismo desde muy joven

Diego Maradona

Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, siempre se ubicó en la vereda del peronismo y militó, sin importarle las críticas y faltas de respeto por parte del antiperonismo, el movimiento nacional y popular. En varias ocasiones, "Pelusa" reivindicó la figura de Juan Domingo Perón y Eva Perón como así también la de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Si bien tuvo muchísimas muestras de amor hacia el peronismo, en una publicación que realizó el 17 de octubre de 2020, y poco tiempo antes de que se produjera su muerte, manifestó: "Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara".

Diego Maradona y Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo no fui a golpearles la puerta y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron. Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy y seré SIEMPRE peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Feliz Día de la Lealtad Peronista. Alberto Fernández, Cristina Fernández, Martín Guzmán, Axel Kicillof y Ginés González García los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con RESPETO", agregó Maradona.



Diego Armando Maradona y una publicación de Instagram por el Día de la Lealtad Peronista, en 2020.

Moria Casán

Moria Casán, reconocida exvedette y actriz de cine, teatro y televisión, se sintió parte del antiperonismo y antikirchnerismo durante varios años. Sin embargo, en diciembre de 2013, tuvo un cambio de mirada a partir de los gobiernos de Cristina Kirchner. En una entrevista que le concedió a Intrusos, manifestó: "Yo debo decir que al principio era totalmente antikirchnerista y ahora, no sé si soy kirchnerista, soy más cristinista. Apoyo a la Presidente, primero porque es una mujer, me gusta revalidar el género, y segundo porque no tengo que darle explicaciones a nadie".

"Cristinista. Me gustó, me hice cristinista hasta ahí, hasta que la conocí un día. No es que la conocí y dejé de serlo, pero sabés qué... empecé a sentir que había un montón de gente que empezaba a vivir bien. Mis mucamas empezaban a vivir bien, yo pagaba más cosas pero ellos vivían mejor, y si vive mejor la gente que te atiende, si vive mejor el pueblo, el pueblo va a venir más al teatro. Yo dije: 'No sé si me lavaron la cabeza o algo', pero entendí la cosa transversal, o más de un socialismo, que yo era más de centroderecha, si vamos a ponerlo de alguna manera. Y entonces nunca más pude decir 'estos negros de mier…', eso me enseñó el kirchnerismo", añadió Moria.

Moria Casán, Sofía Gala y Cristina Kirchner, durante los festejos tras el triunfo en las elecciones de 2019.

Enrique Santos Discépolo

El 10 de noviembre de 1951, el gran Enrique Santos Discépolo publicó un texto sumamente espectacular acerca de cómo fue que surgió el peronismo en la Argentina. El talentoso músico y cineasta que compuso "Cambalache" y "Yira, Yira", entre otros grandes temas, fue muy amigo de Eva Perón y siempre fue un fiel militante peronista.

Enrique Santos Discépolo, un artista bien peronista.

“Bueno, mirá, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad: yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón ni a su doctrina. Los trajo, en su defensa, un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria.

Nacieron de vos, por vos y para vos. Ésa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón. Los trajo esta lucha salvaje de gobernar creando, los trajo la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste, desde Santa Cruz a lo de Vasena, porque pedían un mínimo respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Sí, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco.

No. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. ¡Vos los creaste! Con tu intolerancia. Con tu crueldad. Con la misma crueldad aquella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta.

Sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Es claro, pero vamos a terminarla de una vez. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo la injusticia que presidía el país. Porque a fuerza de hacer un estilo de tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba esa injusticia. Tendrías, como un señor que yo conocía y que iba todos los meses a cobrarlo, un puesto de ama de cría para cubrir sus gastos, que se lo pagaban oficialmente, y un sueldo para salir con el Klan. Yo me acuerdo del Klan. Y vos también. Aquella mafia siniestra que salía sólo para aterrorizar gente y mataba una vez a gomazos, otra vez a tiros y a veces con el camión para hacerlo más divertido. No, si la memoria fastidia. Pero yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo la estulticia que manejaba el país. Mirá, si vos hubieras estado en la Semana Trágica como yo y como tanto en Cochabamba y Barcala, y hubieras visto morir primero a aquellos cinco, luego a cientos y hubieras visto masacrar judíos por una «gloriosa» institución que nos llenó de vergüenza, no hubieras formado nunca más parte de ese partido que integrás por amor propio y quizás por ignorancia de tantos hechos delictuosos que son los que empezaron a preparar la llegada de Perón y Eva Perón. En un país milagroso de rico, arriba y abajo del suelo, la gente muerta de hambre. Los maestros sirviendo de burla en lugar de hacer llorar porque estaban sin cobrar un año entero. ¡No! ¡Y todo vendido! ¡Y todo entregado!

Yo sé que te da rabia que te lo repitan tantas veces, pero es que entristece también pensar que no lo querés oír. El otro día en un discurso oí que decías refiriéndote a un gobierno de 1918: «Ya por ese entonces los obreros gozaban…» ¿De qué gozaban? ¡Los gozaban!, que no es lo mismo. Y sí, Mordisquito, ¡los gozaban! La nuestra es una historia de civismo llena de desilusiones. Cualquiera fuese el color político que nos gobernó, siempre la vimos negra. Aspiramos a gozar y al final nos gozaron. ¡Todos! ¡Siempre!

Una curiosa adoración, la que vos sentís por los paja-rones, hizo que el país retrocediese cien años. Porque vos tenés la mística de los pajarones y practicás su culto como una religión. Cuanto más pajarón él, más torpe y más crédulo vos. Te gusta oír hablar a la gente que no le entendés nada; la que te habla claro, te parece vulgar. Yo también entré como vos y, ¿por qué no confesarlo?, me sentía más conmovido frente a un pajarón que frente a un hombre de talento. El pajarón tiene presencia, tiene historia, larga, la que casi siempre empieza con un tatarabuelo que era pirata. Yo también me sentía dominado por los pajarones cuando era chico. Ahora, ¡no! Cuando era chico, sí. ¡Pero no ahora, Mordisquito! Salvate de los pajarones. El fracaso —por no decir la infamia— de los pajarones fue lo que trajo como una defensa a Perón y a Eva Perón. Pero no fui yo quien los inventó.

A Perón lo trajo el fraude, la injusticia y el dolor de un pueblo que se ahogaba de harina blanca y una vez tuvo que inventar un pan radical dé harina negra para no morirse de hambre. Tampoco te lo acordabas. ¡Ay, Mordisquito, que desmemoriado te vuelve el amor propio!

Te dejo. Con tu conciencia. ¡Perón es tuyo! ¡Vos lo trajiste! ¡Y a Eva Perón también! Por tu inconducta. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. ¡A mí ya no me la podés contar, Mordisquito! Hasta otra vez, sí. Hasta otra vez”.





Cecilia Roth

Cecilia Roth, reconocida actriz de cine, teatro y televisión y ganadora de dos Premios Goya y un Premio del Cine Europeo, se fue a vivir a España en 1976 para escaparse de la dictadura militar de 1976. En una entrevista que concedió en agosto de 2019 por América TV, la artista reveló: "Cuanto más feliz fui en la Argentina fue en la época de Néstor y Cristina, todo lo demás es cuestionable. Mi verdad es esa. La gente con tanta expectativa, con tanta sensación de que se estaba pudiendo… Esa es mi verdad". Y señaló: "Si me preguntan qué es el peronismo… es un sentimiento, les diría".