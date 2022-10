Daer estuvo ausente en el 56% de las votaciones como diputado

Fue durante su mandato como legislador nacional, que ejerció entre 2014 y 2017. Aun así, el dirigente sindical reclamó lugares en las listas para 2023.

En el acto por la conmemoración del 17 de octubre, el cosecretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, se quejó porque “la CGT no está sentada en los lugares en los que se define la política”. Fue en el estadio Obras Sanitarias, de la Ciudad de Buenos Aires, en donde los dirigentes sindicales exigieron lugares en las listas electorales y aprovecharon para lanzar el Movimiento Nacional Sindical Peronista. Desde el escenario en ubicado en la Plaza de Mayo, el diputado nacional por el Frente de Todos, Máximo Kirchner, no demoró en responderle: “Piden bancas y cuando hay que votar contra los fondos buitre no aparecen”. El dirigente sindical estuvo ausente en el 56% de las votaciones de la Cámara baja cuando fue electo como diputado.

Con el Movimiento Nacional Sindical Peronista, la CGT constituyó lo que denominó un brazo político con el que apunta a disputar espacios de poder y lugares en las listas electorales de cara a las elecciones de 2023.

Kirchner no demoró en responderle en el acto disgregado que llevó adelante La Cámpora junto con La Corriente Sindical de Trabajadores, bajo la consigna "Unidad nacional por la soberanía con justicia social". “Los desafíos por delante no es ver quién tiene lugar en las listas de concejales, diputados, senadores. Después, tienen la banca y cuando hay que votar en contra de los fondos buitre, no parecen. Este es el problema”, le espetó.

Efectivamente, Daer no se presentó a la Cámara de Diputados el 16 de marzo de 2016 cuando durante el macrismo se llevó a cabo la votación en cuestión. El entonces legislador nacional tuvo mandato entre 2014 y 2017 y se ausentó en el 56% de las votaciones. Del periodo que compartió con el mandato de Cristina Fernández de Kirchner en la Presidencia (2011-2015), el legislador repartió sus ausencias. En 2014, faltó el 42% de las votaciones, en 2015 al 54%.

Durante los dos primeros años de la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), Daer faltó al 62% de las votaciones, es decir asistió a 114 de 307 votaciones. El 86% de las veces que votó durante la gestión Macri fue afirmativo.

El reclamo para tener un lugar en las listas para las elecciones del próximo año, no obstante, fue manifestado por los distintos dirigentes en el día de ayer. Gerardo Martínez, secretario general en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), lo dijo de manera explícita en su discurso: “Queremos poner concejales, legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales”.

“No podemos ser convidados de piedra y nos van a respetar porque tenemos la fuerza”, agregó Martínez. La apertura del encuentro estuvo a cargo de José Luis Lingeri, de secretario general del sindicato del Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias: “Hoy es un día de reflexión que tiene que servir para reforzar aciertos y corregir errores. Hay que volver al origen para recuperar el significado del peronismo”, pidió.