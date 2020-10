Alberto Fernández le marcó la cancha al macrismo.

El pasado 17 de septiembre, Alberto Fernández confirmó por decreto el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Todos ellos habían sido nombrados a dedo durante el gobierno de Mauricio Macri, que los utilizó en diferentes cargos importantes de Comodoro Py. Dicha decisión generó rechazo por parte de los tres e incluso dos de ellos pidieron una licencia extraordinaria.

En una entrevista que le concedió a Horacio Verbitsky para el sitio El Cohete a la Luna, el presidente de la Nación realizó un amplio análisis al respecto y cuestionó el accionar de la gestión macrista: "Me gustaría que se entendiera de qué estamos hablando. En los años de Macri, para evitar los concursos de oposición y antecedentes, con los que el Consejo de la Magistratura conforma las ternas y las eleva al Poder Ejecutivo para que elija uno y le pida acuerdo al Senado, se usó la vieja costumbre de los traslados. Los traslados siempre se hicieron entre jueces de la misma jerarquía. El caso típico es el de un camarista que se lleva mal con otro y entonces pide pasar a otra sala de la misma Cámara. El macrismo descubrió que podía usar ese mecanismo para cubrir vacantes que le interesaban".

Acerca del accionar del macrismo para movilizar jueces que persigan a Cristina Kirchner, Alberto comentó: "Dos jueces que eran miembros de un tribunal oral pasaron a ser camaristas. Esos traslados rompen con el principio de igualdad de cargo. Uno es un juez de primera instancia, el otro de alzada. Que tengan el mismo sueldo no quiere decir la misma jerarquía".

"Porque con ese criterio podrían trasladar a un secretario de la Corte, a un Tribunal Oral o una Cámara de Apelaciones. La Corte, en la Acordada 7 dijo que había que reunir tres condiciones: igual jurisdicción, igual competencia territorial, igual jerarquía", reclamó

Y continuó: "Igual jurisdicción es la materia sobre la que el juez entiende. Los tribunales orales federales desarrollan juicios orales, para determinar si el procesado en la instancia anterior es inocente o culpable. Se dedican a analizar cuestiones de derecho de fondo. La Cámara Federal nunca interviene en un juicio oral, lo que hace es controlar cómo se desarrolla la etapa instructora.

En esa línea, Fernández resaltó que "su accionar termina en el momento en que confirma el procesamiento que alguien ha decretado, y que es el punto de inicio del juicio oral".

Sobre la jerarquía señaló: "No es lo mismo ser un juez de primera instancia que un tribunal de alzada". "La competencia: los dos en la Ciudad de Buenos Aires, pero en momentos distintos", indicó sobre el tercer requisito, al tiempo que resaltó: "Con lo cual los tres requisitos que la Corte Suprema marcó en la Acordada 7/18, están quebrados".

En definitiva, Fernández resaltó que no se cumplieron dichos requisitos en cuanto a la designación de los tres jueces: "La designación de un juez es un acto complejo, que necesita del Consejo, del Ejecutivo y del Senado. El Consejo detectó diez casos que vulneraron la Acordada 7, los mandó al Senado, donde siete se presentaron y están en trámite".

En tanto, el Presidente le marcó la cancha a Juntos por el Cambio: "Estoy convencido de que el republicano soy yo. Porque podría haber hecho la Gran Macri. Me hacía el distraído, buscaba dos amigos para cubrir las vacantes en la Cámara Federal, y otros dos amigos de algún juzgado federal del interior para los juzgados de Canicoba y Bonadío que están libres. Pero no quiero hacer eso. Quiero prestigiar a la Justicia, y que los jueces sean designados por el método que dispone la Constitución. Esto es lo que quiso el Consejo y lo que quieren Cristina y los senadores".

Consultado acerca de si la Corte Suprema de Justicia está contemplando darle la razón en lo que propuso, Alberto explicó: "Si tengo razón en todo lo que estoy diciendo no puede tener derechos adquiridos alguien que no tiene razón. No sé qué va a hacer la Corte, pero estoy convencido de lo que estoy diciendo".

Consciente de que la Constitución de la Nación no contempla el traslado de jueces, el Presidente sostuvo: "Los traslados han ocurrido a lo largo de la historia en los casos que te conté. Y ha habido casos excepcionales como algún juez que está en algún lugar del interior y por alguna cuestión familiar necesita quedarse en Buenos Aires para el tratamiento de algún familiar. Esos casos se aceptaron. Pero esto es llenar los cargos que a mí me importan con mis amigos".

¿Qué es lo que pretende Alberto sobre este asunto? "Lo que yo deseo es que los jueces recuperen el prestigio social que han perdido. Para eso tienen que volver a ser jueces y lo primero es hacer la carrera judicial como la Constitución manda y en este punto también quiero marcar algunos detalles".

Y agregó: "Cuando Bruglia y Bertuzzi llegaron a la Cámara Federal, hubo dictámenes de los que fueron sus colegas, Llorens e Irurzun, diciendo que ese no era el modo. Cuando nosotros sacamos el decreto volviéndolos a sus juzgados de origen, la Cámara Federal en el acto ordenó la remoción de los dos. una vez abierta la queja, la Casación ordenó que vuelvan a sus cargos y no les concedió la licencia que sí les otorgó la corte".

"Evidentemente la Corte también debería leer que los tribunales inferiores no están pensando como ellos. Y en esos tribunales, ninguno puede estar acusado de simpatizante del gobierno. Estoy hablando de Irurzun y de jueces de la casación, no de jueces que uno pueda pensar que son simpatizantes del gobierno", planteó.

Y cocluyó: "Quiero tener una Justicia de jueces probos y de jueces dignos. Y no tengo ganas de nombrar amigotes que me den tranquilidad, porque como yo no vine a delinquir voy a irme con la frente en alto porque no me voy a llevar nada que no sea mío. No voy a permitir que en mi gobierno alguien lo haga, y si alguien lo hace voy a ser el primero en sancionarlo".