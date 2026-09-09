La Policía reprimió la marcha de jubilados y de personas con discapacidad con gases y empujones

Como cada miércoles, jubilados se movilizaron al Congreso de la Nación y, como también ya es habitual, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases y empujones. Además, marcharon organizaciones de personas con discapacidad, el mismo día en que la Cámara de Diputados emplazó a comisiones la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

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Mientras se profundizaba la tensión, una mujer mayor, de nombre Rosa, convulsionó, tal como mostraron las cámaras de C5N, mientras el movilero Nicolás Munafó pedía que se acercara una ambulancia. Un rato después, la señora se reincorporó.

En diálogo con ese canal, el padre Francisco "Paco" Olveira repudió el accionar de la Policía en la protesta. "Realmente no tienen cerebro, no se entiende. Encima, policías que no llegan a fin de mes, que se están suicidando. Y así tenemos, mirá: la abuela, la otra abuelita que se descompensó, fotoperiodistas que por la cara recibieron también. En fin, la verdad que no se entiende", opinó.

Los testimonios de la represión

También habló con C5N una joven que se movilizó con las organizaciones de discapacidad y que recibió una agresión, aunque en un principio aclaró que no quería que se entere su papá, para no preocuparlo. "Estoy bien. Lo que pasa es que reprimen a todos los compañeros todo el tiempo", comenzó.

"Tengo un chichón de bala de goma, creemos. Primero estaban filmando, preguntamos por qué estaban filmando. Yo soy estudiante de derecho; estaban filmando y no sabíamos por qué, así que fuimos con una compañera a preguntar qué estaba pasando y por qué filmaban", siguió la mujer, quien agregó: "Después se empezó a armar lío allá adelante. Fuimos a ver qué pasaba y nos empezaron a pegar y a gasear a todos".

La chica describió a la represión como "una vergüenza" y concluyó: "Estamos volviendo a épocas muy oscuras de nuestro país. Acá en nuestro país desaparecieron compañeros, no puede estar pasando esto. Es un montón, están re sacados y nos quieren meter miedo. Y no nos van a meter miedo, nosotros vamos a seguir marchando por los jubilados, por las personas con discapacidad, por los endeudados. Estamos todos pasando un momento muy horrible por el gobierno de Javier Milei, por sus políticas de odio, hambre, ajuste y crueldad, pero también por todo lo que está pasando. La verdad que es un horror lo que está pasando".