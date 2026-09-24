Polémica en Santa Cruz: Claudio Vidal autorizó la venta de un predio clave frente al Perito Moreno con fines comerciales

A pocos meses del rechazo de la ciudadanía que obligó al gobierno de Javier Milei eliminar la derogación de la Ley de Tierras Rurales, el gobernador Claudio Vidal vendió un inmueble estratégico frente al Perito Moreno a capitales de Emiratos Árabes. Esto queda ubicado en la región de Península de Magallanes, en el departamento Lago Argentino, para avanzar con un proyecto turístico denominado Master Plan Ecocentro.

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El proyecto contempla un desarrollo turístico compuesto por unas 20 cabañas exclusivas, orientadas a recibir turismo de alto nivel. La decisión se conoció luego de que el gobernador Claudio Vidal anticipara que Santa Cruz daría a conocer una importante inversión extranjera en un punto estratégico de la provincia.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N° 0915/2026, firmado en Río Gallegos el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial provincial el 22 de septiembre, en la edición N° 6157.

La empresa

La operación también involucra a una empresa de capital extranjero. ASB Hospitality Calafate SAU fue constituida en julio de 2026 y tiene como único accionista a ASB Hospitality LLC, una sociedad de Emiratos Árabes Unidos vinculada al grupo Albwardy Investment. ASB Hospitality informa oficialmente que forma parte de Albwardy Investment y que desarrolla actividades relacionadas con la explotación y el desarrollo hotelero internacional, con una cartera de propiedades distribuida en cuatro continentes.

Por su parte, Albwardy Investment es un holding privado con sede en Emiratos Árabes Unidos. Fue fundado en 1975 por Ali Saeed Juma Albwardy, quien continúa identificado por el grupo como su presidente. El conglomerado desarrolla actividades en sectores como hotelería, retail, distribución de alimentos, construcción y logística, y señala que tiene presencia en más de 20 países.

Qué habilitó el Gobierno de Santa Cruz

El Decreto 0915/2026 es habilitar una operación inmobiliaria determinada, que se encontraba alcanzada por una restricción provincial, para que el inmueble pueda cambiar de titularidad con el objetivo declarado de avanzar con el “Master Plan Ecocentro”.

Cabe destacar que el alcance de la autorización es limitado ya que el mismo deja expresamente establecido que la excepción se concede únicamente para esa operación y ese emprendimiento. Por lo tanto, no constituye un precedente vinculante ni puede ser utilizada automáticamente para futuras solicitudes similares.

El emprendimiento mencionado en el decreto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Sin embargo, esa aprobación no implica que el proyecto quede exceptuado del resto de los controles y requisitos vigentes. La habilitación, ejecución, puesta en marcha y operación del desarrollo deberán ajustarse a la normativa ambiental, territorial y de conservación correspondiente, incluidas las disposiciones de las Leyes Provinciales N° 3466 y N° 2658.

Además, los responsables del emprendimiento deberán cumplir con las restricciones, planes de manejo y medidas de mitigación que establezcan el Consejo Agrario Provincial y las demás áreas que participen en los controles.