Con un ambiente interno caldeado por la sesión del jueves en la que las 8 ausencias salvaron al Gobierno de una sesión convocada por la oposición, las partes se reunieron para poner paños frío.

Pese a que el espacio intenta evitar la ruptura, los movimientos de los distintos diputados de Provincias Unidas parecen acercarse a la división irreconciliable. Luego de una reunión muy tensa por la contribución que hizo un sector al boicot de la sesión opositora la semana pasada, el acuerdo al que se había llegado en la mañana del miércoles no pudo sostenerse en las votaciones inmediatas de esa tarde.

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El espacio que surgió de la alianza entre gobernadores pende de un hilo y muestra las distintas estrategias según su acercamiento o alejamiento circunstancial a la Casa Rosada. Lo integran los mandatarios de Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Chubut (Ignacio Torres), Jujuy (Carlos Sadir) y Santa Cruz (Claudio Vidal), pero los intereses de cada uno suelen ser contradictorios.

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Una reunión bajo máxima tensión y la foto en el spa que desató el conflicto

Con un ambiente interno caldeado por la sesión del jueves en la que las 8 ausencias salvaron al Gobierno de una sesión convocada por la oposición, las partes se reunieron para poner paños fríos. La imagen de la presidenta de la bancada, la santafesina Gisela Scaglia, en un spa mientras la mayoría de su espacio asistía al recinto se viralizó y fue motivo de críticas en redes sociales, pero también entre sus compañeros de bloque.

Scaglia, en declaraciones a medios locales, se justificó por la visita al salón de belleza y señaló a quienes sí participaron de la sesión. Los acusó de jugar con el kirchnerismo. “Nosotros hicimos silencio mientras las redes se prendían fuego. No hicimos comentarios ante el periodismo y ella nos acusa de que somos todos kirchneristas. No contribuye a un buen clima de laburo en el bloque”, expresa su sentir un legislador.

“Estuvimos todos a las puteadas. Nos dijimos las cosas y nos pasamos factura”, resumen el pulso del cónclave. El malestar se centraba en Scaglia, mano derecha de Pullaro, quien intentó desentenderse de la jugada legislativa que sostuvo el DNU 70. Tras haber arribado a un principio de acuerdo, el espacio fue al recinto, pero no pudieron sostener la unidad. Los cordobeses que responden a Llaryora se diferenciaron en las votaciones clave.

¿Cómo votaron los diputados de Provincias Unidas en las leyes clave del Gobierno?

Al momento de tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada del oficialismo, la abstención de esos cinco diputados fue clave para la aprobación que salió con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones. Luego también se diferenciaron al momento de acompañar la ley de consenso sobre discapacidad. El recinto la votó a favor, pero los cordobeses votaron en contra.

“La idea era descomprimir y después los cordobeses hicieron lo que quisieron. Las jugadas fueron inexplicables”, reprocha un miembro del variopinto espacio. Al momento de tratar las medidas de desendeudamiento familiar, también lo hicieron en forma contraria al resto de PU. En diálogo con este medio, desde el cordobesismo indicaron que eligieron la abstención en endeudamiento porque no estaban de acuerdo con el proyecto del oficialismo ni que vuelva a comisión, que exigen que se prorrogue la emergencia en discapacidad como única salida a ese conflicto y que con la derogación de la ley de tierras el tema estaba resuelto.

¿Se rompe Provincias Unidas? Las estrategias para reconfigurar el bloque opositor

La bancada de 18 miembros ya no funciona como tal. “Los gobernadores no se coordinan”, explican desde adentro. La semana pasada Pullaro votaba con el Gobierno y Llaryora a favor; en esta ocasión fue al revés. La salida que explora un grupo es mostrar cada vez más independencia, aunque sin romper. Son los que hoy se ubican en la clara oposición a Javier Milei. Mencionan a los radicales, los socialistas, la Coalición Cívica y los ex JxC como Nicolás Massot y diputados sueltos sin bloque como Marcela Pagano. “La idea es articular con otros espacios una foto de autonomía”, confirman.