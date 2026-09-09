Polémica en Catamarca: una intendenta cercana a Jalil vetó un beneficio para municipales mientras festejaba su cumpleaños

Una nueva polémica se desató en la localidad catamarqueña de Valle Viejo, luego de que la intendenta Susana Zenteno vetara de manera total la ordenanza municipal que establecía un incentivo económico extraordinario de entre tres y seis sueldos para los trabajadores municipales del departamento.

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La medida establecía un beneficio económico para quienes cumplen 25 y 30 años de servicio en el municipio. La iniciativa, impulsada por el concejal Gerónimo Cabrera, había sido aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.

Sin embargo, la decisión de la intendenta Zenteno, cercana al gobernador Raúl Jalil, generó preocupación en los trabajadores. En un contexto de reclamos paritarios y creciente malestar gremial en la comuna, el rechazo total a este reconocimiento a la trayectoria de los empleados municipales reavivó la tensión institucional.

La medida se conoció en simultáneo con una serie de publicaciones realizadas por la propia jefa comunal en sus redes sociales, donde se la ve festejando su cumpleaños en el ámbito institucional. En sus canales oficiales, Zenteno compartió fotografías e imprevistos festejos organizados por allegados y colaboradores, acompañados por mensajes de agradecimiento por "una mañana tan especial" y el cariño recibido.

Municipales se movilizan contra el veto de la intendenta

La secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Valle Viejo, Verónica Herrera, cuestionó la decisión de la intendenta Zenteno y sostuvo que “todo lo que sea referente a un beneficio para el empleado siempre el Ejecutivo Municipal lo ha rechazado”.

La dirigente explicó que la intención es que los trabajadores expresen su rechazo durante la inauguración de una plaza y luego concurran a la sesión del Concejo. “La idea de convocar a los empleados” es que se manifiesten y que los ediles ratifiquen la ordenanza, señaló en diálogo con Radio El Esquiú 95.3.

Herrera remarcó además la situación económica de los trabajadores y defendió el beneficio como una ayuda para quienes llevan décadas en la administración municipal. “Es algo que se necesita”, afirmó, al referirse a los salarios del sector.

La protesta se suma a una disputa que arrastra varios meses entre el SOEM y el Ejecutivo de Valle Viejo por salarios y condiciones laborales. En las últimas semanas, el gremio había anunciado nuevas medidas de fuerza y acudió a la DIL ante la situación planteada con el municipio.

El SOEM sostuvo que había solicitado una recomposición salarial de $20.000, pero que la respuesta del municipio fue una oferta de $2.000, a la que calificaron como una “oferta miserable” y “una falta de respeto absoluto a nuestras familias”.

Según detalló el medio Catamarca Ya, el gremio también apuntó contra la situación de la ART y aseguró: “Nos mintieron en la cara con la ART: en plena conciliación, la patronal aseguró tener la cobertura de ART al día. Hoy está plenamente demostrado que mintieron”.

En ese sentido, señalaron que la situación dejó al personal municipal “desprotegido” y remarcaron que se trata de un problema que afecta directamente a “la salud, la seguridad y la vida de cada trabajador municipal”.