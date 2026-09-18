Poggi, en la mira: el PJ pidió informes por beneficios y ascensos a un familiar de la ministra de Seguridad

Tras la polémica por el ascenso del hermano de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, el Bloque Justicialista de San Luis impulsó una iniciativa para que el Gobierno provincial explique la situación luego que se conociera un doble ascensos pese a encontrarse retirado de la Policía desde 2023. La misma fue presentada después de una publicación de El Destape que reconstruyó el recorrido administrativo del policía y mostró el doble ascenso incluido en un mismo documento.

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La solicitud se realizó al Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y los organismos que participaron del trámite. Uno de los antecedentes centrales es el Decreto 4176-MS-2023, vinculado con el retiro obligatorio de Sosa. Sin embargo, en 2026, el Decreto 9126-MS-2026 volvió a ubicarlo dentro de la estructura policial y formalizó un ascenso tramitado por la Junta de Calificaciones. El decreto fue firmado por el gobernador Claudio Poggi, la ministra Nancy Sosa y la ministra de Hacienda, María Eugenia Sosa Herrera.

El proyecto solicita al Ejecutivo una copia certificada del Decreto 9126 y del expediente administrativo completo que sirvió como antecedente para el ascenso. Los legisladores también buscan determinar qué ocurrió con el retiro dispuesto en 2023. En particular, preguntan si el Decreto 4176 efectivamente estableció el retiro obligatorio, si la medida quedó firme y si posteriormente fue recurrida, suspendida, modificada, revocada o dejada sin efecto.

Otro de los puntos centrales del pedido es reconstruir la situación de revista de Sosa entre 2023 y el ascenso de 2026, período sobre el cual, según el planteo legislativo, quedaron interrogantes administrativos sin explicación pública. Además, los diputados preguntan si Sosa fue convocado nuevamente a prestar servicios pese a encontrarse retirado y, en caso afirmativo, bajo qué norma se produjo esa reincorporación.

El proyecto también solicita precisiones sobre la aplicación del artículo 18, inciso c), de la Ley XV-0982-2017, una excepción que permitiría la continuidad de la carrera policial, la acumulación de antigüedad y la posibilidad de promoción.

Por último, el bloque reclamó las actas de la Junta de Calificaciones, dictámenes, resoluciones y demás antecedentes utilizados para habilitar el ascenso. Con esa documentación, buscan reconstruir el procedimiento administrativo que permitió que el hermano de la ministra de Seguridad volviera a quedar alcanzado por la carrera policial y accediera a una promoción.

Una costumbre poggista

El episodio de Sosa se suma a otros cuestionamientos que ya habían surgido durante la gestión de Claudio Poggi alrededor de la estructura del Estado provincial, las designaciones y la presencia de familiares en cargos de gobierno. La polémica volvió a instalarse recientemente a partir del anuncio de una nueva Ley de Ministerios con la que el Ejecutivo busca reducir la cantidad de cargos, mientras desde la oposición reclamaron conocer cuál es la estructura real de funcionarios y contratados antes de evaluar el alcance de la reforma.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Ernesto Alí, cuestionó en comunicación con este medio el esquema actual y sostuvo que San Luis cuenta con 23 ministerios y secretarías con rango ministerial para una población de aproximadamente 540.000 habitantes, además de unos 30 organismos estatales. En ese contexto, denunció la existencia de “contratos fuera de escala” que, según afirmó, funcionarían como “funcionarios encubiertos”, y cuestionó también la presencia de familiares del gobernador dentro de la administración provincial.

Entre los casos mencionados por el legislador aparece María Victoria Poggi, hija del mandatario, quien se desempeña como subdirectora de Personas Jurídicas, además de Sandra Correa, esposa del gobernador, quien participa como asesora ad honorem. Las designaciones y funciones fueron señaladas por Alí como parte de un esquema que, a su entender, requiere mayor transparencia, aunque la sola existencia de vínculos familiares no constituye por sí misma una irregularidad.

El diputado también puso el foco en la falta de información pública sobre la cantidad total de funcionarios y contratados de la administración provincial, un dato que considera necesario para determinar si la anunciada reducción de ministerios implica efectivamente un achicamiento del Estado o solamente una reorganización de cargos. “Una cosa es cambiar figuritas de lugar, y otra cosa es hacer un recorte”, sostuvo.