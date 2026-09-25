Pobreza e indigencia en la provincia de Pullaro: advierten que las familias de Santa Fe dependen de la AUH y la Tarjeta Alimentar

El aumento de la pobreza y la indigencia en el Gran Santa Fe volvió a poner el foco sobre las dificultades que atraviesan las familias de los barrios más vulnerables en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro. En el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 38,6% de la población, mientras que la indigencia llegó al 9,8%, según los datos difundidos por el INDEC.

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El escenario fue analizado por José Luis Zalazar, coordinador y referente de Los Sin Techo, quien describió ante AIRE las dificultades que enfrentan las familias para garantizar la alimentación y advirtió por la pérdida de ingresos informales que históricamente permitían complementar las ayudas sociales.

Según Zalazar, la indigencia alcanza a unas 60.000 personas, distribuidas en más de 13.000 familias que atraviesan una situación de emergencia alimentaria.

El impacto de la falta de changas

Uno de los principales cambios que observa el referente social está relacionado con la desaparición de las actividades aisladas remuneradas denominadas "changas". Zalazar explicó que trabajos ocasionales como pintar, realizar tareas de albañilería o cortar el pasto funcionaban como una fuente de ingresos complementaria para las familias de menores recursos.

"Las changas se han terminado, las changas de pintor, de peón albañil, las changas de cortar pasto. Son las changas que la clase media le daba a los sectores indigentes", señaló.

De acuerdo con su análisis, esta pérdida de ingresos profundizó las dificultades de quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad y redujo las posibilidades de las familias de completar el dinero necesario para cubrir sus necesidades básicas.

Cuánto necesitan las familias para cubrir la alimentación

Zalazar también se refirió al contraste entre el costo de la alimentación y los ingresos que reciben las familias a través de programas sociales.

Según explicó, una familia tipo necesita alrededor de $700.000 mensuales para cubrir una canasta alimentaria, mientras que los ingresos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar no alcanzan para llegar a ese monto. "Le faltan casi 400 mil pesos para poder alimentarse", sostuvo el referente de Los Sin Techo.

Zalazar remarcó que el impacto de esta situación es especialmente fuerte entre los niños y planteó que las dificultades para acceder a los alimentos también alcanzan a familias que tienen ingresos, pero que no logran superar la línea de pobreza.

Más personas buscan ingresos en la calle

Frente a la falta de changas y otras fuentes de ingresos, el referente de Los Sin Techo describió un crecimiento de distintas estrategias para conseguir dinero o alimentos en los barrios más vulnerables. "Lo que yo veo es que aparecieron mucho más carritos de manos, muchos más cartoneros, mucha más gente buscando basura", afirmó.

El panorama se da en un contexto en el que la pobreza del Gran Santa Fe aumentó ocho puntos en seis meses, hasta alcanzar el 38,6% durante el primer semestre de 2026. En el Gran Rosario, en tanto, la pobreza fue del 23,1% y la indigencia del 6,2%.

Viviendas nuevas

El referente social también destacó que durante los últimos dos años se construyeron 256 viviendas destinadas a familias que vivían en ranchos. Las unidades cuentan con servicios básicos como agua, electricidad y baño.

Sin embargo, Zalazar sostuvo que la mejora de las condiciones habitacionales no resuelve por sí misma las dificultades económicas que atraviesan esos hogares. "Adentro viven cinco personas que no se alimentan. Ese es el problema", afirmó.

Para el referente de Los Sin Techo, el deterioro de los ingresos y la desaparición de las changas dejaron a numerosas familias dependiendo de las prestaciones sociales mientras enfrentan mayores dificultades para completar el dinero necesario para garantizar la alimentación.