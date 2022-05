Máximo Kirchner encabeza un encuentro con la militancia en Lanús

El diputado del Frente de Todos y presidente del Partido Justicialista bonaerense volverá a hablar frente a militantes, tras una nueva semana con declaraciones de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que tensaron la interna oficialista.

El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista bonaerense (PJ), Máximo Kirchner, encabezará un encuentro con la militancia desde las 18 en el Club Podestá Vélez Sarsfield, en Lanús Oeste.

Del encuentro participarán dirigentes, concejales y estará también el presidente del PJ de Lanús, Julián Álvarez. El dirigente encabezará un acto en un distrito opositor y gobernado por Néstor Grindetti, quien en las últimas horas dejó de ser el interlocutor de Juntos en la Legislatura provincial con el gabinete de Kicillof.

Vale recordar que Kirchner estuvo el sábado último en el homenaje por el 103° aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón que se realizó en Los Toldos.

Allí el diputado nacional dijo: “Siempre digo que la vida conmigo ha sido muy generosa, no porque me permitió ver a Cristina y Néstor presidentes, sino porque me ha permitido ver que cuando se es Presidente se pueden hacer las cosas e ir para adelante. A ellos nunca les tembló la pera a la hora de defender a la gente y a los trabajadores”.

Máximo añadió que “la política es poder verse, debatir, pelearse y después amigarse. Para poder tener esas verdades relativas, necesitamos los ámbitos. Sepamos que los debates políticos que tenemos que dar deben ser de cara a nuestra sociedad. Pero no sólo de cara sino integrando a nuestra sociedad a ese debate porque, cuando la gente participa se reduce el margen de error de nuestras dirigencias”.