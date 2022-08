Máximo Kirchner convocó al PJ bonaerense para cerrar filas en apoyo a CFK

Será este jueves al mediodía en la sede del Partido Justicialista de La Plata. El temario estará centrado en la realización de una marcha en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernández.

Luego de que Cristina Kirchner hablara desde el despacho del Senado por el pedido de 12 años de prisión en la causa vialidad, la agenda política del Frente de Todos cambió de rumbo y se centró en cerrar filas y mostrarse unido en apoyo de la Vicepresidenta. En ese escenario, y con una vigilia popular desde hace 3 noches en el domicilio de la vice, el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, convocó a una reunión de urgencia del Partido . El encuentro será este jueves a partir de las 12:30 horas en la sede del PJ en calle 54 entre 8 y 9 en La Plata.

El temario estará centrado en la realización de una multitudinaria marcha en apoyo a la vicepresidenta. Así lo confirmó el ministro de Justicia provincial, Julio Alak, minutos antes de ingresar al acto de jura del nuevo ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, el miércoles al mediodía.

“Yo voy a proponer que se convoque a una movilización en apoyo a Cristina, nosotros no podemos estar de brazos cruzados ante esta situación”, dijo Alak y agregó: “Están provocando la reacción del justicialismo, ellos generan violencia, ellos quieren meter presa a una líder popular sin documentación fehaciente”. “Hay que organizarse, ya no alcanza con un Twitter”, ratificó.

Andrés “Cuervo” Larroque también estuvo en la misma sintonía. El dirigente de La Cámpora se refirió a una futura movilización y, en el mismo lugar que Alak dijo a la prensa: “Lo que está fluyendo parece ser el despertar de miles y miles de compañeros y compañeras de militantes y no tan militantes, que no tienen una militancia tan orgánica pero se sienten convocados, no a defender a Cristina, sino a defender al peronismo y a la democracia por esta situación que se está atravesando”.

“Por las comunicaciones que estamos teniendo con compañeros de todo el país que se irán generando encuentros, plenarios, reuniones y seguramente eso irá confluyendo en alguna cosa de mayor magnitud”, aunque advirtió: “Aún no sabemos ni cuándo, ni dónde será. Pero el espíritu está latente para que se genere”.

Como marco de la previa al encuentro en el PJ, durante la jura de Walter Correa en el Teatro Metro en La Plata, en donde estuvo casi todo el gabinete provincial, representantes de todas las centrales obreras, más de 80 sindicatos, intendentes bonaerenses, legisladores y legisladoras nacionales y provinciales; y representantes de organizaciones sindicales, el evento se convirtió en un multitudinario acto en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández.

Al canto de "Che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar", gritaron los presentes segundos antes de comenzar la jura. Incluso en el mismo escenario y durante su discurso, el gobernador Axel Kicillof llamó “a defender al proyecto y a Cristina”, y agradeció a los y las presentes por “darse cuenta de qué es lo que está en juego”.