El picante festejo de Cristina Kirchner por el resultado de las elecciones en Estados Unidos

La ex presidenta Cristina Kirchner celebró con un picante mensaje el resultado de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. "Beautiful Morning" ("Hermosa mañana") escribió socarronamente la ex mandataria en su cuenta de X, al conocerse la dura derrota para Donald Trump, quien perdió el control de la cámara de Representantes y el Senado de EE.UU., e incluso perdió en bastiones históricos del Partido Republicano, como Texas o Kansas.

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El pasado lunes, Cristina Kirchner dio una entrevista al medio estadounidense The Washington Post en San José 1111 en donde habló de sus intenciones de candidatearse a la presidencia de la Nación y llegó a pronosticar una derrota para el líder del movimiento MAGA, principal sostén financiero al gobierno del libertario Javier Milei.

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