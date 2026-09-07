Pese a los guiños con Nación, Valdés no logra revertir la situación de la coparticipación: perdió $45 millones por mes

Pese a los distintos acercamientos de Juan Pablo Valdés con el Gobierno de Javier Milei, el mandatario provincial no logra revertir la situación de la coparticipación. Con $45 millones menos por mes en relación al 2023, Corrientes aun acompaña proyectos del oficialismo nacional, mientras las respuestas de Nación siguen siendo limitadas. Esto se agudiza por la situación productiva que atraviesa la provincia.

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En diálogo con N9, el ex candidato a gobernador Martín Barrionuevo analizó el escenario fiscal y señaló que, al comparar los primeros ocho meses de 2026 con el mismo período de 2023, la reducción de los recursos alcanza aproximadamente el 14% real. Para el especialista, el dato más relevante de los últimos meses es que la coparticipación parece haber alcanzado un piso.

La situación resulta más compleja cuando se analizan los ingresos que recauda directamente la provincia. Allí, el principal foco de preocupación está puesto en Ingresos Brutos, un impuesto estrechamente relacionado con la actividad económica y el nivel de consumo.

Esto se vincula con un relevamiento de la Universidad Austral y Eco Go determinó que el 31,5% de los deudores correntinos se encuentra en situación de mora. El retraso en los pagos se concentra principalmente en tarjetas de crédito no bancarias y billeteras virtuales, afectando de manera crítica a los jóvenes menores de 25 años.

Corrientes, además, enfrenta una dificultad estructural frente a otras regiones del país. El Nordeste no posee sectores como la minería o el petróleo ni una participación significativa en la zona núcleo agrícola que permitan compensar el impacto de una menor actividad. La retracción del consumo en la región termina trasladándose directamente a la recaudación provincial.

La recaudación

Según explicó Barrionuevo, el impacto sobre las administraciones locales es incluso más fuerte que sobre las cuentas provinciales. Mientras la coparticipación nacional destinada a Corrientes mostró una leve mejora en el período más reciente, los fondos transferidos a los municipios continuaron varios puntos por debajo de los niveles anteriores.

Respecto del futuro inmediato, el especialista estimó que los recursos coparticipables podrían atravesar un período de relativa estabilidad, con variaciones pequeñas, tanto positivas como negativas, en relación con la inflación. Sin embargo, descartó por ahora un escenario que permita anticipar una recuperación importante.

A este panorama se suma la evolución de la economía en general. La menor demanda, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro del poder adquisitivo continúan afectando la generación de recursos propios. Para Barrionuevo, las medidas que pueda implementar la provincia pueden contribuir a atender situaciones puntuales, pero no alcanzan por sí solas para modificar una tendencia que depende en gran medida de la recuperación de la actividad.

Acercamiento a Nación

El vínculo entre el gobernador correntino y la Casa Rosada se profundizó durante los últimos meses a partir de una serie de acuerdos y gestos políticos. Mientras Nación busca eliminar las PASO, el mandatario provincial ya expesó su opinión al respecto. "Creemos que es una elección que está de más", afirmó de manera categórica.

El vínculo político entre Juan Pablo Valdés y Javier Milei también se traduce en el comportamiento de la representación correntina en el Congreso. Los diputados y senadores cercanos al gobernador acompañaron al oficialismo nacional en votaciones decisivas y contribuyeron a darle respaldo parlamentario a algunas de las iniciativas más cuestionadas de la gestión libertaria, como la Ley Bases y la reforma laboral.