Pese a la candidatura de su hermano a gobernador, Saadi sería su favorito: Jalil no desdobla en Catamarca

A dos días de que su hermano Fernando anunciara su postulación como candidato a gobernador por Catamarca, Raúl Jalil cerró el lugar a la especulación y las elecciones generales se celebrarán en octubre junto con las presidenciales. Mientras aseguran que el favorito es el intendente capitalino Gustavo Saadi, El Destape accedió a quién podría ser su acompañante de fórmula como vice: la ex diputada nacional Silvana Ginocchio, esposa del gobernador.

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El viernes por la tarde, el gobernador de Catamarca anunció en sus redes sociales que la Provincia no desdoblará las elecciones con el objetivo de "darle previsión a todos los partidos" y también "administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños". Así, Jalil deja ordenada la provincia y se encamina cada vez más hacia su otra meta: su banca en el Senado de la Nación. Tal como supo este medio, "dos Jalil no competirían jamás".

Tras este anuncio, el catamarqueño se convirtió en el primer gobernador en anunciar que no desdoblará los comicios presidenciales de los provinciales.

La disputa

El presidente del Yacimiento Minero Agua de Dionisio (YMAD), tras el traspaso de Nación a la provincia, Fernando Jalil presentó su candidatura a través del espacio Encuentro Catamarca. Mientras la Justicia Electoral habilitó su partido provincial, desde distintos sectores evalúan su postulación como testimonial y plantean que el funcionario "estaría buscando hacerle sombra a Saadi" en una disputa por el terreno político. Este anuncio completa las declaraciones realizadas hace un par de semanas, cuando había negado ser candidato a la Capital.

Pero quien se presenta como el favorito para manejar los hilos de la provincia es el jefe comunal Gustavo Saadi, quien tiene dos intendencias en sus espaldas y allí construyó su armado político. Así, se posiciona como el candidato con más consensos para la gobernación y cuenta con el amplio respaldo de su prima y senadora nacional, Lucía Corpacci Saadi.

Una fuente cercana a la Legislatura provincial le confirmó a El Destape que la ex diputada nacional Ginocchio sería la otra persona que terminaría de cerrar el debate para consolidar la fórmula a gobernador. Otro de los nombres que se había barajado como vicegobernadora era el de la presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Noelia Paola Fedeli, nuera de la senadora y vicepresidenta II del PJ nacional.

Mientras que desde el peronismo nacional evalúan cierta fragmentación entre una línea peronista y otra más kirchnerista, desde la oposición de Catamarca aseguran que "eso es de puerta para afuera", mientras que no observan esa grieta en el armado político interno.