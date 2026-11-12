Industriales textiles salieron con los tapones de punta a cuestionar las consecuencias de la política económica adoptada por el gobierno de Javier Milei y con cifras contundentes reclaman un giro en la gestión productiva hacia el sector. En el marco de la feria ProTextil 2026, la Fundación ProTejer dio a conocer su diagnóstico sobre el presente del sector, atravesado por la caída de ventas, el aluvión importador y las críticas que reciben por parte del oficialismo.

{{{htmlAmp}}}

La actividad cayó 20,8% interanual y acumula un desplome de 33,9% frente a 2023. Seis de cada diez máquinas están paradas y la capacidad instalada se ubicó en 40,6%, el nivel más bajo de toda la serie histórica con la sola excepción de la pandemia de 2020.

Además marcaron los problemas de competitividad y señalaron a la apreciación cambiaria como uno de los ejes a resolver. “Somos eficientes hasta la puerta de la fábrica. Hay un problema de competitividad sistémico que no nos corresponde. La economía viene perdiendo competitividad por depreciación del tipo de cambio”, señala ante El Destape, Luciano Galfione. El empresario disputó así uno de los argumentos que utiliza habitualmente el gobierno libertario para atacar al sector: la supuesta falta de eficiencia de las empresas locales.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Galfione advirtió que el sector está dispuesto a seguir invirtiendo pese a la falta de rentabilidad pero alertó sobre los límites de esa estrategia. “Vamos a seguir invirtiendo como lo hicimos toda la vida, aunque no tengamos rentabilidad. ¿Cuánto tiempo se puede seguir si no se gana plata? Si no se gana plata, no se invierte y si no se invierte, no se toma gente”, planteó. Y aseguraron que hoy intentan sostener los puestos de trabajo. “Despedir es como sacar a un hijo del colegio”, comparó.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la apertura de las importaciones y a la modificación de las condiciones de competencia. “La cancha inclinada” es una de las frases que más se repite entre los industriales. Según los datos expuestos en un exhaustivo informe presentado hoy, el componente importado -que históricamente representaba alrededor del 50% del mercado- llegó al 70%, incluso en un contexto de retracción del consumo. A eso se suma el crecimiento de las compras por courier: las operaciones se ubican un 6,3% por encima de los niveles de 2024 y representan un incremento del 60% respecto de 2025. De acuerdo con las estimaciones presentadas, esas compras ya equivalen al 25% de las ventas de los shoppings.

“Hoy no se vende ni nacional ni importado”, describieron. En ese escenario, remarcaron que los precios de la indumentaria muestran una tendencia deflacionaria porque las empresas no pueden trasladar aumentos a los consumidores cuando las ventas permanecen paralizadas. “No se aumenta lo que no se vende”, graficó Galfione. A su entender, la reducción de los precios de los productos importados también responde a la baja de impuestos y aranceles para el aluvión de importados.

Al mismo tiempo, enumeran una serie de factores que encarecen la producción nacional: costos financieros que pueden ser hasta 10 veces superiores a los de otros países, una elevada carga impositiva, deficiencias de infraestructura y mayores costos logísticos por la falta de mantenimiento de las rutas. A ese escenario le agregan el atraso cambiario, que, según Galfione, representa un obstáculo difícil de compensar incluso para las compañías más eficientes.

“No hay aumento de competitividad que pueda enfrentar el 37% de depreciación cambiaria. Es precio directo”, afirmó. Según el informe presentado ese es el porcentaje de apreciación del peso desde diciembre de 2023. Remarcaron que está en un nivel similar al de 2001.

“¿Quién va a importar tejido o hilo si puede importar el producto terminado sin impuestos?”, cuestionaron desde el sector para graficar el impacto de las modificaciones arancelarias sobre la cadena de producción. Sostuvieron que en Bangladesh, el sueldo de un trabajador textil es de apenas cien dólares mientras que en Argentina se pagan 1600, aunque al bolsillo llegue menos. “No aspiramos a eso. Queremos pagar buenos salarios”, afirmó Pedro Bergaglio de la Cámara del Sweater.

En ese marco, los empresarios también rechazaron las acusaciones de que la industria local se acostumbró a producir en un mercado protegido. “Dicen que cazamos en el zoológico, que no somos competitivos. Nosotros competimos con el mundo”, plantearon. Y agregaron: “No queremos ningún beneficio, pero que no se digan mentiras”. Para reforzar su argumento, señalaron que las empresas textiles- que son en un 80% PyMEs- deben competir con proveedores internacionales mientras afrontan costos locales que no dependen de sus decisiones productivas. “Edesur no compite con nadie y es la que más aumenta”, arremeten.

Otro de los puntos más sensibles del diagnóstico y que atraviesa a distintos rubros fue la denuncia por el aumento del contrabando. Los industriales denunciaron que una parte de las importaciones ingresa por los canales formales, con valores declarados que estarían por debajo de los precios de mercado, para luego alimentar circuitos comerciales informales. Lo definieron como una forma de “contrabando legal”. Son productos que ingresan por Aduana y son validados por ARCA, pero cuyos valores declarados no reflejarían el precio real de la operación porque la política de desregulación eliminó los precios de referencia. “En Aduana nos dicen que son autoridad de aplicación, que no pueden determinar si un precio es el del mercado o no”, confían. Ante las sospechas de subfacturación, las autoridades les piden que presenten las denuncias correspondientes.

Si bien mantienen diálogo con el gobierno a través del secretario de producción Pablo Lavigne, no hay respuestas a los planteos. De cara al año electoral ningún sector se acercó para elaborar un programa productivo para el sector que pueda ser discutido por los candidatos presidenciales, aunque se mostraron abiertos a colaborar con cualquier espacio político “de todo el arco ideológico”.