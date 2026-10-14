Peligro en Corrientes: denuncian el abandono de la Ruta Provincial 27 y apuntan contra la falta de obra pública de Valdés

El estado de la Ruta Provincial 27 en Corrientes expone el abandono del gobernador Juan Pablo Valdés para sostener el mantenimiento de su red vial. El grado de deterioro del corredor que conecta Saladas con Goya representa un riesgo para los conductores y vuelven a poner en discusión la responsabilidad del Gobierno provincial sobre el mantenimiento.

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"A principios de año, aproximadamente en mayo, el Gobierno provincial había anunciado una serie de posibles licitaciones y concesiones para arreglar ese tramo de la ruta, pero hasta el momento, por cuestiones presupuestarias, no cumplieron las expectativas de los lugareños de Santa Lucía, Lavalle y Bella Vista", sostuvo a El Destape el secretario general SIPEVINA y trabajador de Vialidad Nacional, Mario Martí.

También, advirtió sobre el impacto del deterioro en los productores, los empresarios y la población que depende de esa conexión para trasladarse. "Creo que los gobernantes no se están dando cuenta de que las rutas, sean provinciales o nacionales, son sinónimo de conectividad y federalismo, tanto dentro de la provincia como a nivel país", concluyó.

Una ruta provincial con baches y riesgo de accidentes

El dirigente gremial sostuvo que el deterioro tiene consecuencias que van más allá de los daños materiales. Por ejemplo, las dificultades para trasladar con rapidez a pacientes que necesitan atención urgente desde las localidades del corredor hasta la capital provincial.

Así reconoció que las reparaciones anunciadas por el Gobierno correntino no cumplieron las expectativas de los vecinos y señaló la falta de presupuesto nacional como uno de los principales obstáculos para avanzar con las obras pese a que el gobernador Juan Pablo Valdés continúa respaldando con guiños el Gobierno nacional. Además no hay anuncios en licitaciones y concesiones para la reparación, pero que los trabajos no alcanzaron los resultados esperados.

Uno de los puntos señalados por los conductores se encuentra frente al INTA, en Bella Vista. Allí, los pozos dificultan la circulación y obligan a automovilistas y motociclistas a extremar las precauciones para evitar daños en sus vehículos y posibles siniestros.

Marti describió la dimensión del corredor vial, que comienza en la Ruta Nacional 12, a la altura de Saladas, y termina en Goya. Según precisó, tiene aproximadamente 127 kilómetros y atraviesa localidades con actividad agrícola y un importante movimiento urbano.

"La Ruta Provincial 27 es una de las que más daños tiene hoy en día porque atraviesa una zona de productores agrícolas y una zona urbana bastante transitada", señaló. También advirtió que la falta de mantenimiento favoreció el agravamiento de los pozos y la acumulación de agua en la calzada.

Los reclamos por las obras

Marti comparó la situación actual con etapas anteriores y afirmó que Corrientes, incluso, recibió asistencia económica nacional aún durante la pandemia. Sin embargo, el reclamo de los usuarios se concentra en la responsabilidad de gobierno provincial para el mantenimiento de la Ruta Provincial 27.

Pese a los arreglos parciales, Marti detalló que los baches más profundos generan preocupación entre quienes utilizan el corredor. "Hicieron algunos arreglos, es decir, taparon un poco los baches, pero los más importantes siguen estando. Esa es la realidad hoy en ese tramo de la ruta", concluyó.