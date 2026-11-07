Pedro Sánchez cruzó a Milei: “No vamos a permitir que defina el socialismo”

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, salió con los tapones de punta contra Javier Milei en medio de la campaña electoral española. Luego de que el presidente argentino caracterizara de “fascista” al socialismo, Sánchez rechazó que referentes de la “ultraderecha internacional” como Milei definan el espectro ideológico de izquierda. "Estamos orgullosos", aseguró.

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“Vienen a España estos de la internacional ultraderechista. El otro día vino (Javier) Milei, el presidente de la República Argentina, para decir que el socialismo es fascismo. No vamos a permitir que Milei defina el socialismo, porque el socialismo lo definió, por ejemplo, un gran catalán como Ernest Lluch, cuando levantó la sanidad”, recordó Sánchez al recordar la trayectoria del exministro de Salud español, uno de los principales impulsores y arquitectos del sistema sanitario público y universal en España.

El mandatario ibérico hizo un repaso de la historia del socialismo y reivindicó a hombres y mujeres que “sufrieron la represión, el exilio, la muerte y la cárcel” por “defender” la democracia.

“Aquellos que son los descendientes de sus amigos, los que estuvieron en el pasado, fueron los que destruyeron la democracia en nuestro país. Esa es la gran diferencia. Si nos llaman zurdos como si fuera algo peyorativo, lo que decimos es que somos muy orgullosos y estamos muy orgullosos de ser zurdos”, enfatizó Sánchez.

Las palabras del referente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tuvieron lugar durante los actos de precampaña en Cataluña. Junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el líder del PSOE dio un intenso discurso contra la “ola ultraderechista”.

“Con esta mano nosotros hemos subido el salario mínimo interprofesional un 66% durante estos últimos 6 años. Con esta mano hemos triplicado la financiación de la dependencia con 6000 millones de euros más que necesitan la asistencia y los cuidados. Con esta mano enarbolamos la causa del feminismo, porque yo también tengo madre y tengo dos hijas, pero eso no me hace ser feminista. Ser feminista es no recortar los derechos de las mujeres”, resumió Sánchez alzando la mano izquierda para graficar su postura.

El discurso de Milei en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

Las palabras del presidente español dieron después de que Milei equiparó al socialismo con el fascismo durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana. Ante los jefes de Estado y de Gobierno de la región, entre ellos el propio Sánchez, sostuvo que “el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”.

Según el mandatario argentino, ambas doctrinas concentran las decisiones individuales en manos de una minoría y utilizan la dependencia económica como instrumento de dominación política. También afirmó que comparten “el odio por el libre mercado”, promueven la intervención estatal y buscan controlar los medios de comunicación.