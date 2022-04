Kreplak: "Continuar con la integración del sistema de salud es indispensable"

Lo aseguró el ministro de Salud bonaerense en el marco de la reforma en el sistema de salud que presentó el gobierno de Axel Kicillof y que busca enfrentar las dificultades de financiamiento.

En el marco de la eventual reforma en el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que "es indispensable continuar con la integración del sistema de salud" y sostuvo que frente a dificultades de financiamiento "la solución no puede ser achicar las coberturas". Sin embargo, apuntó contra los medios de comunicación que "persisten en tergiversar el objetivo obcecados en supuestas cajas".

En ese sentido, indicó que "lo que es seguro es que no se puede pretender acceder a consultas y tecnologías de salud como si fuera una caramelera", y que, ante la dificultad de financiamiento, la solución no puede ser achicar las coberturas, porque donde hay una necesidad existe un derecho". "Hay que ser pragmáticos y empezar a integrar en el campo de acción de cada uno. Si todos hacemos prácticas de integración vamos a entender con ejemplos concretos que no estamos tan lejos. En la provincia de Buenos Aires ya empezamos", expresó.

La semana pasada, en el marco del cierre del Congreso Provincial de Salud en la ciudad de Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof advirtió sobre el accionar "destructivo" del neoliberalismo sobre el sistema público de salud y pidió avanzar hacia un esquema "integrado".

"El neoliberalismo primero destruye el sistema de salud público y luego dice que el sistema público no funciona, que es un problema", dijo el mandatario y ratificó el compromiso de su Gobierno en avanzar hacia un "sistema de salud llegue a todos, que no discrimine” .

En qué consiste la reforma sanitaria en PBA

En tanto, los puntos claves del proyecto de reforma sanitaria del gobierno bonaerense se basa en cinco puntos fundamentales. El primero es "generar una articulación del sistema de salud para que no existan ciudadanías diferentes según el tipo de cobertura, el lugar de residencia, la edad, la nacionalidad, el género o cualquier otro factor que por su sola existencia vulnere el derecho a la salud".

Luego, "fortalecer el rol del Estado en sus funciones de rectoría sectorial, de regulación de los agentes económicos que proveen tecnologías e insumos esenciales. También se debe generar una red integrada de servicios asistenciales de los distintos subsectores y de prestación efectiva de servicios de acceso universal, georeferenciados con responsabilidad territorial.

Otro de los puntos plantea que "hay que trasparentar toda forma de subsidios directos o indirectos al sistema de seguridad social, así como a los seguros privados (prepagos, seguros de riesgos del trabajo, seguros de siniestros viales, etc.). Mientras que debe haber una reducción del multiempleo profesional en salud como un mecanismo que contribuya a incrementar la pertenencia institucional, la calidad de los servicios, la seguridad de los pacientes y de los propios trabajadores de salud, la educación permanente y la investigación traslacional.

Por último, los agentes económicos debe estar adecuadamente encuadrados en sistemas de regulación democrática operantes y fiscalizados para que puedan cumplir una función pública.