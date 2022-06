Patricia Bullrich se quejó de las burlas: "El vino es sano"

La ex ministra de Macri y De la Rúa contó que sus asesores le pedían que no tomara en público. "No les hago caso", dijo.

La ex ministra de Seguridad del macrismo y ex ministra de Trabajo de la Alianza, Patricia Bullrich, contó por qué la tildan de borracha y confió que sus asesores le piden que no tome alcohol en público. La presidente del PRO adelantó que trabaja en la recaudación para su campaña en 2023, sostuvo que se arrepiente de haber recortado jubilaciones un 13% en 2001 y atacó a la familia de Santiago Maldonado.

"Una vez me agarraron en un control, me cargan. Yo venía de una cena en uno de esos tenedores libres que tenían un vino horrible. Me agarran con 0,51. Ese decir que estaba con 0,01 arriba. Ahora ya no le doy bola. Al principio me decía que no muestre que tomo vino, ahora no. Tomo vino, me gusta, ceno con vino y listo. Al que le guste bien y al que no le gusta que siga", señaló Bullrich.

En una entrevista en Caja Negra, Bullrich apuntó contra el peronismo por los memes y las burlas vinculadas al alcohol: "Esta lógica política de los argentinos. ¿Los kirchneristas qué toman? ¿agua bendita? ¿tomar vino es pecado? El vino es bueno, es sano, te baja el colesterol".

Acerca de su pasado, la ex funcionaria recorrió su pasado político con el inicio de su militancia en Montoneros, su pase al peronismo, luego al radicalismo y por último al PRO. "Nunca estuve en la organización de Montoneros, siempre estuve en la juventud. Pero llegué a tener situación en las que... me escapé cuando vino una auto de la ESMA. Dos o tres murieron. Uno de ellos era hijo de un senador radical que años después me vino a ver para que le cuente cómo fueron los últimos momentos con vida de su hijo", recordó.

Bullrich se arrepintió de haber bajado un 13 % de los ingresos a los jubilados

A finales de julio del año 2001, en medio de una crisis económica, se implementó la Ley de Déficit Cero impulsada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo y Bullrich, quien estaba a cargo del Ministerio de Trabajo. En el marco de aquella ley se le recortó en un 13% el salario a empleados públicos (incluidos docentes y trabajadores de la salud), jubilaciones y pensiones.

En la entrevista se mostró arrepentida de haber recortado el ingreso de los jubilados en un 13 por ciento en una medida que consideró como "audaz" en aquel momento. "Mirándolo desde la perspectiva de hoy, no lo haría. Hubiera sido mejor cambiar la convertibilidad y devaluar. No hubiéramos tenido que hacer eso. Hubiera hecho otra cosa, sin duda", narró.

El ataque a la familia Maldonado

Bullrich atacó a la familia de Santiago Maldonado, desmintió que exista un testigo que haya escuchado a los oficiales decir que asesinaron al joven y señaló que se ahogó al intentar atravesar el río Chubut en el marco de una persecución con la fuerza federal.

"No los espiamos. El Estado ayudó a la familia Maldonado, le dio plata a Sergio para que viaje. Pero ellos nunca se dejaron ayudar. Desde el primer día dijeron que había sido Gendarmería. Él tomó la decisión libre de escapar", lanzó.