La delirante denuncia de Patricia Bullrich y la reacción en LN+

Sin datos ni fuentes chequeadas, la ex ministra de Seguridad afirmó que Argentina le donó vacunas a otros países. Mirá el video.

Patricia Bullrich realizó una insostenible denuncia contra el Gobierno nacional, sin ningún dato ni chequeo de información. Una vez más, la ex ministra de Seguridad y los periodistas de LN+, Luis Majul, Alfredo Leuco y Eduardo Feinmann, se encargaron de criticar el operativo de vacunación contra el coronavirus. Esta vez, Bullrich aseguró que "desaparecieron" 9 millones de vacunas y sostuvo que el Gobierno las donó a "países amigos".

Durante el pase de este jueves entre Feinmann, Majul y Leuco en LN+, la ex funcionaria macrista lanzó una contundente afirmación y acusó directamente al Gobierno de entregar vacunas a otros países. "Tenemos 9 millones de vacunas que no sabemos dónde están", declaró Bullrich y afirmó: "Algunos dicen que no están en Argentina".

Bullrich admitió que no tenía información para confirmar lo que estaba diciendo, sin importar que estaba al aire de un noticiero: "No quiero confirmar información que todavía no tengo, pero dicen que se las dimos a estos países que somos amigos".

La afirmación causó sorpresa en los tres periodistas, quienes le pidieron más datos concretos sobre el tema. Algo dubitativa, la ex ministra de seguridad sostuvo que "dicen que se las dimos a otros países que son amigos" y que "algunos" (sin especificar quién) dicen que "no están acá".

Pese a la poca precisión por parte de Bullrich, los conductores de LN+ siguieron refiriéndose a su acusación. "Bolivia, Venezuela o Cuba", indicó Feinmann, según su criterio de lo que serían los "países amigos". "Figuran en la contabilidad pero no se aplican...es para investigarlo", afirmó Leuco por su lado.

Según el Monitoreo Público de Vacunación, hasta el momento fueron distribuidas 51,970,024 dosis y aplicadas 46,402,282. Con estos números, en este momento hay en stock 5.567.742 vacunas. En más de una oportunidad, desde el Gobierno tuvieron que salir a responder a las operaciones sobre la cantidad de vacunas sin aplicar

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, en su momento explicó que "cada vacuna que llega está en constante movimiento desde que baja del avión, se sube al camión, llega al operador logístico, se libera, se acondiciona, se distribuye a las provincias, llega a los vacunatorios, se dan los turnos, se aplica la vacuna y se registra. Es un proceso sostenido; cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando, se achica”.