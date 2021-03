La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró hoy los derechos humanos "han pasado a ser un arma política del kirchnerismo" y remarcó que se fue del peronismo cuando vio "la corrupción en el poder".

"Me fui del peronismo cuando vi corrupción en el poder. Yo fui de un peronismo distinto al tradicional", indicó Bullrich en diálogo con el programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

La ministra remarcó que no cree en "en el mundo asistencial" y consideró que hoy en día "los derechos humanos han pasado a ser un arma política del kirchnerismo". "En el caso Maldonado nosotros defendimos la verdad. Yo antes creía que cualquier persona que tenía uniforme, era una mala persona", sostuvo la ex ministra. Respecto a su gestión a cargo de la cartera de Seguridad, manifestó: "Yo no fui a la represión, fui al orden".

De este modo, Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena tras desafortunadas declaraciones que tergiversan el significado de los Derechos Humanos en la República Argentina. ¿Qué opinarán los organismos defensores de los DD.HH tras estas aberrantes palabras de la ex ministra de Seguridad?

Insólito: Patricia Bullrich se adjudicó la aparición con vida de M.

El ex presidente Mauricio Macri presentó su libro "Primer tiempo" y, para sorpresa de nadie, terminó siendo un anuncio de la futura campaña de Juntos por el Cambio. Tanto es así que, en un móvil con +Realidad, el programa que conduce Jonatan Viale en la señal de cable de La Nación, la ex ministra de Seguridad y actual líder de JxC, Patricia Bullrich, se refirió al futuro de la alianza. Como no le fue suficiente, tiró palos en contra del oficialismo y se adjudicó la aparición de M. con una medida encarada cuando Cambiemos todavía administraba el poder de la Nación.



"Dejame que te pregunte algo como ex ministra de Seguridad. No sé si viste lo que pasó hoy con la aparición de M. que (el ministro de seguridad de la Provincia) Sergio Berni casi se agarra a trompadas con el secretario de Seguridad de la Nación (Sergio Villalba), ¿a vos qué te genera eso?", arrancó Jonatan Viale.

"En primer lugar me da mucha alegría que haya aparecido la niña y quiero agradecerle a los vecinos", celebró Patricia Bullrich al tiempo que, despojada de todo tipo de modestia, destacó: "Se puso en marcha la Alerta Sofía que es algo que nosotros hicimos, que venía del Alerta Amber en Estados Unidos, un sistema en el que aparece la foto en todos lados, en todos los Facebooks".