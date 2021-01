La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich contó que borró el video del saludo de los policías en Villa Gesell por miedo a que tengan alguna represalia y culpó a su community manager por haberlo subido.

“Eran 200 personas con lo cual era evidente que alguien lo iba a filmar”, justificó pero acto siguiente responsabilizó a una persona de su equipo de comunicación. “A la chica que trabaja conmigo en redes le dije ‘no hiciste nada con el video, ¿no?’, responde ‘no, no hice nada’ y a los dos minutos viene y me dice ‘lo subí'”.

Bullrich entonces contó que le dijo: "Bajalo que los van a matar”. Luego la ex ministra de Seguridad y ex funcionaria de la Alianza lanzó una insólita acusación contra el gobierno bonaerense. “Estos son soviéticos ortodoxos duros, no van a soportar que me vengan a saludar. Pero era tarde, un video subido a los dos segundos se viraliza, no por mi sino por los demás porque yo lo borré con la idea de protección” de los oficiales, se excusó.

Lo extraño es que después de unas horas de haber borrado el video, Bullrich volvió a subirlo a su cuenta personal de Twitter, pese a que consideraba que ponía en cuestionamiento a los oficiales.

Qué dijeron los policías que la saludaron: "Nos usaron políticamente"

Los miembros de la policía bonaerense realizaron un descargo explicando lo ocurrido. "La gente y los transeúntes se estaban poniendo un poco hostiles con la presencia de la doctora. Es así que, momento después, nos hacen señas de que entremos al local. Creyendo yo de que había algún incidente o que alguien podría llegar a ocasionar algún problema, formo a mi equipo de trabajo e ingresamos dentro del local", comenzó el jefe de la fuerza en cuestión.

Luego, con un extraño argumento, sentenció: "Cuando me encuentro con que estaba todo como armado, se dieron vuelta las cámaras y la gente empezó a aplaudirnos. Ante tal situación procedimos a hacer lo correcto, como fuimos entrenados dentro de lo que fue la institución policial. Se la saludó, protocolarmente como corresponde por la investidura que ejerció en su momento la ex ministra de Seguridad".

La peligrosa situación se dio en Villa Gesell, en medio de un local y el video fue compartido por la misma representante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en sus redes sociales. Allí se ve a la ex ministra de Seguridad saludando a los efectivos que le devolvieron el gesto haciendo la venia, el saludo militar que expresa respeto hacia un superior. Rápidamente esto fue repudiado en redes sociales y por eso debió eliminarlo.