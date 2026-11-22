La senadora Patricia Bullrich analizó la situación económica del país y fijó una postura tajante al ser consultada sobre las especulaciones electorales y su eventual candidatura presidencial para el próximo año. En un diálogo con la prensa, la funcionaria planteó que, una vez alcanzada la estabilidad macroeconómica, el desafío central de la gestión radica en que el repunte impacte de manera concreta en la producción y en los hogares.

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La integrante del gabinete nacional repasó las medidas iniciales para contener la crisis y enfatizó que el propósito fundamental debe ser consolidar una reactivación que beneficie tanto a las pequeñas y medianas empresas como a la sociedad en general.

La reactivación productiva y el impacto en las familias

Al referirse a las dificultades previas y a las prioridades inmediatas, Bullrich explicó: "La emisión, el desastre, las SIRAs y tantas cosas, y logramos estabilidad, ahora necesitamos que la economía llegue hacia las empresas".

Asimismo, la funcionaria hizo mención a sus recientes actividades institucionales y subrayó la importancia de acompañar a la producción: "Ayer estuve en un congreso de pymes. Llegue a las empresas, a las pymes, a los trabajadores, a las familias, y este año sea un año en el que la actividad remonte. Ese es mi objetivo", manifestó.

La tajante respuesta sobre las candidaturas

Sin embargo, cuando los cronistas intentaron profundizar sobre su futuro político y las listas electorales que se proyectan para el próximo turno comicial, la titular de la cartera de Seguridad optó por esquivar las definiciones y cerrar el debate de forma terminante.

"No voy a hablar de candidaturas, no les voy a decir qué voy a hacer el año que viene porque... y no me la van a sacar, más allá de que ustedes son grandes preguntadores, no me la van a sacar", concluyó Bullrich para dar por terminada la rueda de prensa.