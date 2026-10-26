Patricia Bullrich se despegó de Javier Milei por sus ataques a la prensa: “Cruza un límite”

Patricia Bullrich se diferenció de Javier Milei y consideró que el Presidente cruzó "un límite" al pedir "quemar en la hoguera" a los periodistas, en referencia a las declaraciones del mandatario durante la cena de la Fundación Faro, horas después de conocerse que tanto él como Karina Milei fueron sobreseídos en la causa que investigaba las operaciones de la criptomoneda $LIBRA. "También mi responsabilidad es marcar que cuando una palabra cruza un límite", sostuvo la senadora.

{{{htmlAmp}}}

En ese contexto, Milei apuntó contra el periodismo y contra algunos periodistas en particular que publicaron sobre el caso $LIBRA. "Como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta", arremetió contra los comunicadores.

Sin embargo, Bullrich se despegó de las declaraciones de su jefe político: "También mi responsabilidad es marcar que cuando una palabra cruza un límite, este límite de quemarlo en la hoguera, es un límite que no es una forma de defenderse frente a una idea, sino que es una expresión muy fuerte, muy dura".

¿Qué dijo Patricia Bullrich?

En diálogo con LN+, este domingo la senadora sostuvo que la libertad de expresión "protege siempre a la prensa cuando critica al poder" y, aclaró, "protege también al presidente cuando responde".

"Lo que pasa - continuó - es que las críticas, desde mi punto de vista, se contestan con argumentos". En este sentido, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta consideró que "defender la libertad también es respetar a los que nos cuestionan".

Además, recordó que el poder "siempre está bajo escrutinio" y "siempre es mirado por el periodismo y siempre es comentado".

El sobreseimiento de la causa $LIBRA

"Si la justicia da la razón, mejor aún, pero siempre en los procesos, el poder tiene que saber que va a estar siempre mirado", afirmó de manera indirecta sobre el sobreseimiento del Presidente en la causa $LIBRA. "Hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar los límites, que en este caso significa una frase tan fuerte como quemarlos en la hoguera", concluyó la expresidenta del PRO.

Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina, y otros nueve implicados fueron sobreseídos en la causa $LIBRA por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Según argumentó el fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, "los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal, con la mención que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado".

La decisión del magistrado también sobreseyó a Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Sobre la implicación en el delito de estafa, el fallo afirmó que "no encuadra en el tipo penal" de esa figura, "toda vez que no se ha verificado en el caso puesto en conocimiento, la configuración del delito". "No resulta suficiente afirmar que la difusión generó expectativas favorables o alentó la compra; debe establecerse si esas expectativas fueron inducidas mediante una representación mendaz imputable a los intervinientes", remarcaron, en referencia a la promoción por parte del Presidente a través de su cuenta de X del token de la criptomoneda.

"La sola secuencia temporal entre la promoción, el incremento de la cotización y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa evolución hubiera sido previamente organizada con una finalidad defraudatoria", continuó. Respecto a la acusación de abuso de autoridad, el fallo señaló que "no se ha identificado, en el ámbito de actuación de dicho organismo, la existencia de un acto funcional relacionado con el proyecto privado en cuestión que pueda ser confrontado con las exigencias del artículo 248 del Código Penal".