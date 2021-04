Elecciones 2021: Massa, Negri y De Pedro debaten sobre el futuro de las PASO

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, arribó al Congreso de la Nación para encabezar junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la reunión con los presidentes de las bancadas del interbloque de Juntos por el Cambio buscando analizar la eventual postergación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a causa de los altos números de contagios en la pandemia por coronavirus.

"Vengo a cumplir con la invitación de los distintos bloques con el objetivo, tal como nos indicó el presidente Alberto Fernández, de dialogar con todos los sectores con la prioridad puesta en la salud", indicó el titular de la cartera al llegar. Del encuentro también participan las diputadas del Frente de Todos Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez; Juan Manuel López (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Mario Negri (UCR).

El objetivo principal de dicho encuentro es acordar posponer, por lo menos, un mes las PASO -previstas para el 8 de agosto-, buscando evitar la aglomeración de gente y la circulación del COVID-19 en los últimos meses del invierno donde la enfermedad tiende a agravarse por otras afecciones estacionales. En septiembre, cuando pasarían a realizarse las elecciones, el Gobierno estima que el plan de vacunación alcance a cubrir a toda la población de riesgo.

Dichas reuniones son claves para conocer opiniones y "construir acuerdos", tal como subrayó de Pedro, con los diferentes bloques de cara al futuro. De todas formas es importante destacar que no poseen carácter oficial. Por el momento, a pesar de las intenciones del máximo mandatario, el cronograma electoral sigue su curso más allá de que sea un debate público teniendo en cuenta los récords de contagios que se baten hace varios días.

"Si en pocos días no se vacuna a mi gente, yo te digo que las PASO no se hacen", dejó en claro la jueza María Servini, encargada de la realización de dichas elecciones tras dar positivo de COVID-19. "No voy a exponer a 25 personas para que se enfermen, ahí no puedo hacer burbuja. No pido a todo mi equipo, solo a esas 25 personas que preparan las urnas. Hay que saber hacerlas, calcular qué mesa es, qué números, dónde se pone, cómo se distribuyen, que no se equivoquen de lugar", finalizó.