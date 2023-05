Cumbre del PJ porteño: marcha del 25 y prórroga de mandatos

El Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires tuvo su Congreso este miércoles. Allí, se resolvió convocar a la movilización del próximo 25 de mayo en la Plaza.

El Congreso Metropolitano del Partido Justicialista (PJ) de la Ciudad de Buenos Aires sesionó este miércoles, un día después del Congreso del PJ nacional. En el encuentro, los dirigentes porteños resolvieron convocar a la movilización del próximo jueves 25 de mayo a Plaza de Mayo, en homenaje a los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación.

La reunión se realizó en la sede central del partido y contó con la presencia de casi 200 congresales. Allí, se aprobó la política de alianzas presentada por el Consejo Metropolitano del partido y se designó a Mariano Recalde (presidente), Silvia Gottero (vicepresidenta), Víctor Santa María (presidente del Congreso Metropolitano) y Silvina Pedreira (vicepresidenta del Congreso Metropolitano) como responsables de llevar adelante las negociaciones correspondientes.

Además, se aprobó la prórroga de los mandatos vigentes hasta el 12 de marzo de 2024 y la memoria y el balance del ejercicio 2022. Tras el Congreso, Recalde expresó a través de su cuenta de Twitter: "Por Néstor, con Cristina: el 25, todos y todas a Plaza de Mayo".

El Congreso del Partido Justicialista nacional se realizó un día antes, en el estadio de Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito. En el encuentro no estuvieron el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Poco después de la reunión del partido nacional, la Vicepresidenta publicó texto en sus redes sociales, donde reiteró que no va a ser candidata a presidenta en las elecciones 2023. "Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación persona", escribió CFK.

Cristina Kirchner encabezará el acto del 25 en Plaza de Mayo

El 25 de mayo, Cristina Kirchner encabezará el acto en Plaza de Mayo desde las 16 horas. La Vicepresidenta será la única oradora del acto que impulsa el kirchnerismo, según pudo averiguar El Destape. Este martes, la expresidenta publicó una carta donde confirmó que no será candidata.

Si bien este acto estaba pautado para hacerlo en la avenida 9 de julio, finalmente se cambió la sede y se realizará en la Plaza de Mayo. Además de la fecha patria, ese día se cumplirán 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, todo un hito para el kirchnerismo.

El anuncio formal se hizo esta tarde en la sede porteña del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Hubo varios dirigentes del Frente de Todos. Entre quienes lo anunciaron estuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque. También estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Y hubo fuerte presencia sindical: el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, y el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Planini. Otros que presenciaron el anuncio fueron el diputado Leopoldo Moreau y el intendente de Ensenada, Mario Secco, entre otros.