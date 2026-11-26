Mientras la Cámara de Diputados debate el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional, los principales gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales llevan a cabo un paro y movilización al Congreso este jueves en reclamo de mejoras salariales y más recursos. El proyecto libertario mantiene los recortes, pese al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento”, expresó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en una carta abierta a los legisladores enviada ayer, horas antes del debate en el recinto. El texto contempla $7,7 billones para el próximo año, muy lejos de los $11 billones que los rectores estimaron necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema en el próximo año.

En medio del desfinanciamiento a la educación que impulsa el presidente Javier Milei, el decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, Carlos Venancio, remarcó la relevancia de la manifestación: “Nosotros defendimos, con mucha paciencia y respetando las leyes, todos los pasos. Atravesamos los vetos, las reformas judiciales, que nos llevó a una ley que hace 350 días fue aprobada en este Palacio Legislativo y no se cumple. Es sorprendente que un país que vive en democracia no esté cumpliendo la ley. Eso es lo que venimos a defender”.

El acto comenzó cerca del mediodía, primero con el cese de actividades, para que el personal universitario pudiese sumarse a la marcha. En la congregación, estuvieron el rector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y los decanos, así como la AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la UBA), la FUA (Federación Universitaria Argentina), la FEDUN (Federación de Docentes de las Universidades), la FATUN (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales), entre otras. Asimismo, estuvieron acompañados por CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación).

El oficialismo busca garantizar el superávit fiscal, una inflación anual del 18% y un dólar oficial a $1.847,60. Sin embargo, tiene el mal antecedente de la sesión que se le cayó el miercoles pasado por motivos múltiples: el último lugar en el Consejo de la Magistratura, la ley de biocombustibles, el impacto de la reforma electoral, que se debatía en el Senado, en algunos partidos, etc.

El peronismo y Provincias Unidas anunciaron su rechazo al ajuste que el Gobierno busca ratificar. El capítulo podría votarse de manera individual y, si es rechazado, algunos sectores interpretan que quedaría ratificada la Ley de Financiamiento Universitario, que continúa judicializada por las sucesivas apelaciones del Ejecutivo. “Aprobar lo que está en el proyecto pisa la ley de financiamiento”, sostiene un diputado que votará en contra del presupuesto. El radicalismo, por su parte, aguarda que el oficialismo presente una “solución superadora” para poder acompañar el proyecto, en medio de la presión de la conducción nacional del partido, que lo instó a rechazar el ajuste.

En el PRO creen que el proyecto será aprobado sin complicaciones y que la motosierra tendrá respaldo para las casas de altos estudios. Se trata de uno de los puntos clave del debate, mientras la atención también está puesta en lo que ocurre en el Senado con la regulación de la ludopatía y la suspensión de las PASO. Frente a este escenario, el sistema universitario vuelve a salir a la calle para exigir ser escuchado. La movilización coincide con un cese de actividades para facilitar la participación de los distintos estamentos en la concentración.

"De ustedes depende el futuro"

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostuvo que la decisión sobre los recursos universitarios quedará en manos del Congreso y pidió a los legisladores tener en cuenta el impacto sobre los estudiantes. "De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación", afirmó el organismo, que agradeció a quienes sí acompañaron sus reclamos.

"Les pedimos que, cuando tengan que decidir, piensen en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán, que merecen tener el mismo derecho que nosotros, y muchos de ustedes, tuvieron", concluyó el documento.