La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una nueva medida de fuerza en reclamo contra el gobierno de Javier Milei en 27 aeropuertos del país este viernes 6 de noviembre. El sindicato realizará un “paro a la japonesa” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery, con un esquema de trabajo basado en el control y fiscalización total de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y cualquier actividad que afecte la seguridad operacional.

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Según explicó el sindicato en la denuncia enviada a la Secretaría de Trabajo que dirige Julio Cordero, las medidas de fuerza se darán “en resguardo de la vida física del personal, de las tripulaciones y de los usuarios del sistema aerocomercial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, a las cuales el Estado Argentino adhiere, deslindando cualquier responsabilidad operativa, civil o penal por las demoras, cancelaciones o el cierre operacional que dicha abstención obligada pudiera ocasionar en las estaciones aéreas del país”.

“¿El Gobierno espera que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, aseguró el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Aguiar apuntó contra la administración libertaria al asegurar que “cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno". Y agregó: "Estamos comunicando la medida de fuerza con la antelación que exige la ley. En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país. Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, es contra el Gobierno para que puedan viajar seguros”.

Luego, cargó contra los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al señalar que "nunca se subieron a un avión de línea". "¿Qué pueden saber ellos de seguridad aérea?”, cuestionó. Y agregó: “No se conoce el destino del 90% de lo que se recauda por tasa aérea. Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que debieran estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores”.

Paro de ATE: los motivos de la medida de fuerza en aeropuertos

El sindicato señaló que el deterioro tanto en aeropuertos nacionales como internacionales incurre en una grave violación sistemática a la obligatoriedad de proveer condiciones de higiene, seguridad técnica y ambiente de trabajo dignos.

“A pesar de que el impuesto a la tasa aérea abonado por cada pasajero en la República Argentina genera una recaudación estimada de $220.000 millones anuales, menos del 10% de dichos fondos retorna para el fortalecimiento operativo del organismo, como así tampoco para salarios del personal del organismo, contradiciendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos de Norteamérica”, señala el documento enviado a Trabajo.

En este sentido, informó que aeropuertos como el Brigadier Mayor César Raúl Ojeda (San Luis) quedó fuera de servicio por fallas mecánicas en sus dos autobombas, situación similar a la que atraviesa el de El Pucú (Formosa). Además, el sindicato denunció la falta de agentes extintores y equipos de protección personal, y deficiencias en ambulancias e insumos sanitarios para atender emergencias en la gran mayoría de los aeropuertos.

Ante está situación, ATE reclama inspecciones integrales de higiene y seguridad en los aeródromos denunciados, junto con documentación sobre riesgos laborales, ART, mantenimiento de equipos y entrega de elementos de protección personal.

Según informaron las autoridades del sindicato, la situación se da en un "contexto de precarización salarial, en la cual durante los casi tres años de gestión libertaria no se ha convocado nunca a la paritaria sectorial". De esta forma, los trabajadores de ANAC "cobran aproximadamente la mitad que el promedio de la industria aérea y por eso el sindicato exige la convocatoria inmediata de la comisión negociadora".