El Ministerio de Trabajo dictó al conciliación obligatorio y se levanta el paro de colectivos que anunció la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) para el lunes. Desde el gremio, se comprometieron a acatar la conciliación.

La información fue confirmada por fuentes consultadas por El Destape cercanas al Ministerio de Trabajo. La C.O será publicada durante la tarde de este viernes.

A raíz del conflicto salarial, el gremio que conduce Roberto Fernández anunció un paro de colectivos de 24 horas a nivel nacional para el lunes 26 de abril. En un comunicado, el sindicato explicó: “El Consejo Directivo Nacional de la Unión Transviarios Automotor comunica que luego de meses de audiencias sin resultados en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no nos han dado respuesta a los pedidos salariales, como tampoco a estar incluidos en un plan de vacunación contra el COVID-19, tanto para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires como para los del Interior del país″.

“Por todo ello, ha resuelto un paro de actividades por 24 horas en todo el país, desde las 00 horas del día lunes 26 de abril de 2021”, informó la UTA en consecuencia.

Asimismo, reclamaron: “Exigimos que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte como los empresarios sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin la sensibilidad y la justicia social que las actuales circunstancias demandan. Queremos urgentes respuestas para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias".

Se espera que a partir el acatamiento a la Conciliación Obligatoria, se fije una fecha de reunión entre los representantes gremiales y el Ministerio de Trabajo.

En diálogo con El Destape Radio, Fernández replicó: “Llevamos varias reuniones con el sector empresario por el tema salarial y nos encontramos con que no pueden encontrarle una solución porque la recaudación no alcanza para pagar los compromisos salariales”.

“El Gobierno les dice ‘arreglen con los trabajadores y después nosotros reconocemos ese dinero’ y luego los empresarios dicen ‘si no tengo dinero, no lo puedo reconocer’”, se quejó el gremialista y reprochó que "las audiencias pasan y la plata no aparece”. También sumó al reclamo que se vacunen a los conductores que "ya se han perdido 20 compañeros y todavía las vacunas no aparecen" y exigió: "Pedimos que nos vacunen porque somos trabajadores esenciales”.



En otro sentido, Fernández aclaró: “Nosotros estamos reclamando lo que marcan las paritarias y la inflación del mes por mes. Cada tres meses llegar a un entendimiento, por ejemplo, de enero a marzo hubo un 12,8. Eso recuperarlo. Es como una cláusula gatillo”, advirtió que “no hay contraoferta de las empresas. Dicen que no tienen la plata, la tiene que dar el gobierno”.