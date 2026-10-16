Paritarias 2026: la oferta que PBA hizo a los gremios estatales

El gobierno bonaerense se reunió este viernes con el gremio de los estatales enrolados en la Ley 10.430 y realizó una oferta salarial bimestral la posibilidad de reabrir mesa en diciembre. La propuesta constó del 6% en dos tramos, 3% en octubre y 3% en noviembre, sobre la base salarial de septiembre.

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Además, el gobierno se comprometió a reabrir las negociaciones en el último mes del año. Desde Casa de Gobierno detallaron a este medio que la gestión "atraviesa una compleja situación económica y financiera, en un contexto de caída de la recaudación, debido a una menor actividad económica y a la reducción de los recursos provenientes del Gobierno nacional, particularmente las transferencias no automáticas".

Los gremios mayoritarios - Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) - si bien no aceptaron formalmente recibieron la propuesta de manera positiva. Ambos sindicatos habían presentado reclamos formales ante la cartera laboral provincial para exigir una convocatoria urgente.

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En tanto, desde la Provincia aclararon que "producto del complejo contexto económico, la posibilidad de realizar una mejor propuesta salarial quedó limitada". "La Provincia se encuentra realizando un importante esfuerzo para sostener las fuentes de trabajo y preservar el empleo público", agregaron.

Este viernes pero por la tarde de la jornada, el ministerio de Trabajo se reunirá con el frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que enrola a todas las representaciones gremiales de la educación. Los docentes realizaron paros en las últimas semanas y exigieron al gobierno Nacional la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), mayor financiamiento educativo, defensa de las jubilaciones, y mejoras en infraestructura y condiciones laborales.

Vale recordar que el último encuentro entre la Provincia y los estatales fue el 24 de septiembre pasado. Allí se llegó a una suba salarial del 7% sobre los salarios de junio, y distribuido en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto.