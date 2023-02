Kelly Olmos: "Si no se logra la expectativa inflacionaria, vamos a convocar a paritarias"

La ministra de Trabajo de la Nación confirmó que en caso de quedar por debajo del índice de inflación, su cartera convocará a los gremios para reabrir las negociaciones salariales. Volvió a destacar una suma fija.

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Olmos, afirmó este jueves que en caso de no lograr cumplir la expectativa inflacionaria, su cartera convocará a los gremios para la reapertura de paritarias.

"Si, lamentablemente, no se pueden cubrir las expectativas de reducción del índice inflacionario, que haría el bien común, porque siempre estamos atrás con la inflación. Necesitamos quebrar la inflación porque es un compromiso muy importante. Si eso no se lograra, vamos a hacer lo mismo que el año pasado, vamos a convocar a la reapertura", declaró Olmos en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, la funcionaria nacional recordó que el año pasado "desde el Ministerio de Trabajo impulsamos la reapertura de paritarias y los trabajadores registrados quedaron medio punto abajo de inflación".

Sobre el índice inflacionario de enero, que ascendió a seis puntos, Olmos reiteró que "es importante quebrar" esta cifra y lamentó: "Cuando hay alta inflación los salarios corren atrás de los precios. Nuestra política para reducir la inflación es más difícil y luchamos contra la inercia y contra la expectativa", sostuvo Olmos.

"Tenemos un compromiso de no reducir en la pelea contra la inflación ni la capacidad de generar empleo, ni usar a los más humildes como variables de ajuste", expresó, indicando que el abordaje a la problemática "tiene dos factores, la inercia y las expectativas", señalando que buscan que esta sea "más reducida"

"Cuál sería el mecanismo estructural para esto. Para nosotros es la paritaria, el fortalecimiento de la organización gremial y su capacidad de negociación. Yo veo que los gremios en general pelean a full hasta el máximo que pueden sacar".

Sobre la posibilidad de aplicar una suma fija, la Ministra aseguró que "la hemos utilizado cuando salimos de procesos largos de no existencia de paritaria" como en el período posterior a la crisis de 2001, "pero cuando se logró a que tuvieran una dinámica adecuada, nunca más se volvió a aplicar".

"Si le pongo una suma fija al sector informal, no se modifica", afirmó Olmos, que añadió que "no voy a lograr más que aumentar la nominalidad de la economía". Sobre los trabajadores no registrados, afirmó que "van siguiendo la evolución de los registrados , no en tanto monto, sino en índice de variación". Sobre estos, indicó que están "medio punto abajo de la paritaria"

Por otra parte, la funcionaria del presidente Alberto Fernández destacó que el país está "en el récord histórico de trabajo registrado y de inversión sobre el PBI. Hubo mucha destrucción de capital en el macrismo"