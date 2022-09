Cerruti por la falta de paridad en la conferencia: "Preguntan 10 hombres"

La portavoz presidencial evidenció la falta de paridad de género en los medios.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, evidenció la poca presencia de mujeres en la conferencia de prensa que dio este jueves en la Casa Rosada al mostrar que el sorteo de diez preguntas fue ganado solo por hombres. Un informe de Sipreba alerta por la precarización de mujeres en los medios.

"Vamos a las preguntas, diez varones. Esta sala necesita trabajar en la equidad de género, porque en esta sala han sido sorteados diez hombres para hacer las preguntas", afirmó Cerruti al inicio de la conferencia y al ver la lista de periodistas habilitados para preguntar.

De acuerdo a una encuesta en medios de comunicación realizada por SIPREBA, el 43,8% de periodistas que respondieron son mujeres y el 0,7% disidencias. "Si bien el porcentaje de mujeres es levemente mayor que años anteriores (los datos de 2021 arrojaban un 38,59% de mujeres y disidencias), se repite la misma tendencia según la cual la presencia de mujeres escasea en las ramas con mejores condiciones laborales y aumenta entre aquellas donde hay mayor precariedad", alertaron.

Cerruti dijo que no hay ajuste: "Hubo un reordenamiento de partidas"

La portavoz sostuvo hoy que la reducción de los créditos presupuestarios establecida hace tres semanas no constituye un ajuste sino un "mejor ordenamiento fiscal" de gastos que no estaba previsto ejecutar en el curso de este año sino en 2023, y descartó que esa medida se traduzca en recortes en las áreas de salud o educación.



"Nada de lo que se tenía que llevar adelante en Salud o Educación se va a dejar de llevar adelante", sentenció. Cerruti se refirió de esa manera a la decisión administrativa 826/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada el 22 de agosto en el Boletín Oficial, con la que se dispuso el reordenamiento de créditos presupuestarios por $ 210.000 millones.



Al respecto, el Ministerio de Economía aclaró días después que esa medida "genera reducciones de partidas presupuestarias que no fueron ejecutadas a la fecha, por razones particulares de la gestión". "En todos los casos, las rebajas propuestas representan una reducción parcial de los créditos subejecutados a la fecha, con el fin de no provocar daños ni ajustes a las políticas públicas prioritarias de cada Ministerio", afirmó el Palacio de Hacienda.



En el mismo sentido, Cerruti aseguró en su contacto con la prensa que la medida no representó un ajuste, y puso como ejemplo que "todas las computadoras del Plan Conectar Igualdad se van a comprar y distribuir" como estaba previsto. El 25 de agosto, la cartera conducida por Sergio Massa indicó que la decisión administrativa busca "ordenar las cuentas públicas", con el objeto de "asegurar el cumplimiento de las metas fiscales y de gestión implícitas en el presupuesto vigente".