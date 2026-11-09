De la carpintería del penal de Olmos al Vaticano: el regalo que Kicillof entregó al Papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este lunes al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown. El mandatario sorprendió al Pontífice con dos regalos: un mate color bordó con su nombre grabado y una réplica del corazón de San Luis Orione, fundador de la congregación religiosa.

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El primer obsequio fue presentado en una caja de madera y llevaba grabado el nombre de León XIV. La segunda pieza fue realizada en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos, donde trabajan personas privadas de su libertad. El intercambio se produjo minutos antes del ingreso del Papa a la institución, que alberga a más de 400 personas con discapacidad.

Kicillof estuvo acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y participó de la recepción junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; el titular de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y otros integrantes de su gabinete. “Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre”, expresó el gobernador al saludar al jefe de la Iglesia católica.

Por su parte, León XIV también entregó al mandatario provincial y a su esposa las medallas conmemorativas papales oficiales, una distinción tradicional que la Santa Sede acuña especialmente para los viajes internacionales de los pontífices. Luego de los saludos y el intercambio, comenzó una recorrida por las instalaciones del Cottolengo, donde lo aguardaban residentes, trabajadores, familiares y voluntarios de la comunidad.

Durante su contacto con la prensa, Kicillof destacó algunos de los conceptos expresados por el Pontífice en sus primeras intervenciones públicas en Argentina, particularmente sus referencias a la discapacidad y la universidad.

La emoción del papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione

Durante la mañana del lunes 9 de noviembre 2026, y en el marco de su visita oficial a la Argentina, el papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde escuchó el testimonio directo de sus residentes. Entre ellos, el de Marta Griselda Torres, una mujer con parálisis cerebral cuyo relato hizo emocionar al Sumo Pontífice.

La residente de la institución le leyó una carta personal a León XIV, quien la escuchó atentamente, y le hizo entrega de un libro escrito por ella misma, relatando su historia de vida.

Ante la atenta mirada del Santo Padre y de los presentes en la sede del Cottolengo, Marta compartió las dificultades que debió atravesar desde su nacimiento y las circunstancias que la llevaron a la institución de la zona sur del Gran Buenos Aires: "Hace muchos años vivo en el Pequeño Cottolengo Don Orione, nací con una parálisis cerebral que me impide caminar y ver. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos”, contó.

Según relató, Marta recorrió muchos lugares en busca de un lugar para vivir. “Eran transitorios y no adecuados para mí. Hasta que llegué al Cottologengo, fue un faro de luz que iluminó mi vida. No solo para vivir, fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada”, expresó. Y explicó: "Durante mucho tiempo quise ayudar, por eso escribí este libro. Deseo que mi historia sea conocida, escuchada y quiero que pueda servir a otras personas que viven una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derechos a ser recibidas, amadas y respetadas".

"Por haberme regalado tantas cosas y a usted, Santo Padre, por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada entre nosotros. ¡Gracias, Santo Padre!", concluyó la residente. Inmediatamente después, y visiblemente emocionado, el papa León XIV se acercó a Marta y le agradeció por las palabras y el obsequio.