Santa Fe: la industria resiste sostenida por los ATP

La situación industrial de Santa Fe es delicada. Según un informe de la Fisfe, la federación local que nuclea al empresariado fabril, las firmas relevadas tuvieron en mayo una caída de producción del 25% en relación a la registrada previo a la pandemia. Si bien fue menor a la que reflejó la Unión Industrial Argentina (UIA), que midió un 32% a nivel nacional, hay dificultades para cumplir con compromisos impositivos, de servicios, y problemas para abonar los aguinaldos.

Las dificultades para pagar salarios en las fábricas se redujeron por la implementación del ATP (que alcanzó al 73% de las firmas y seguramente bajará en julio, cuando llegue la etapa 3 con restricciones) y los acuerdos de suspensiones y bajas salariales. En la provincia se pagaron alrededor de 190 mil subsidios. Paralelamente, unos 180 mil trabajadores han visto reducido su salario. Pero el 36% de las empresas ya avisó que no podrá pagar en forma completa el medio aguinaldo, que no será cubierto por el programa de Nación, y un 25% cumplirá pero en cuotas.

"Las cosas no están peor por las medidas que implemento el gobierno. A mi criterio la restricción del ATP va a impactar muy negativamente, pero entiendo que una medida de contención no puede ser eterna, es inviable. La realidad es que los quilombos en serio van a empezar ahora. Ojalá me equivoque, pero es lo que veo", dijo a El Destape Pablo Cerra, abogado de la UOM Rosario.

Es que según el Ministerio de Trabajo provincial, cuando Nación evalúe las empresas inscriptas para la tercera etapa del ATP, muchas que entraron en actividad en los últimos 30 días probablemente no tengan el visto favorable, por lo que la cobertura va a bajar. "Solo quedarán las que están suspendidas o que por sus características estén con bajas ventas. Hoy prácticamente están habilitadas casi todas las líneas industriales. Auqneu muchas van a alegar que la facturación todavía no les da por distintos motivos", aclararon.

En este proceso, el más perjudicado es el trabajo. Los sueldos están congelados, en algunos casos recortados, y ya no alcanzan. Un metalúrgico gana 30 mil pesos por mes, y en algunos casos están cobrando al 85% del salario, por un acuerdo de la UOM para los que no concurren a trabajar, 10 puntos por encima del 75% que firmó la CGT con la UIA.

En este marco, los problemas económicos y operativos se van acumulando, y hay firmas que se debieron endeudar por el corte de la cadena de pagos y la caída de la facturación. "El 37% de las empresas tiene dificultades en la cadena de pagos, en la provisión de insumos y en el pago de impuestos", sindicó Walter Andreozzi, secretario de la entidad.

También hubo incumplimientos con proveedores, tarifas de servicios y otras obligaciones: durante el mes pasado, el 32% de las empresas tuvo más del 20% de su cartera de cheques sin poder cobrar. Por ello, el industrial señaló que "la situación está complicada". Es que aunque la habilitación de actividades y la puesta en marcha de protocolos para la producción en varios sectores derivó en una leve recomposición, el 73% sufrió caídas en la producción, el 26% lo hace igual o más que antes y el 4% de las empresas no registra actividad.

Sin embargo, la UOM, el mayor gremio del sector, se mantiene expectante y colaborativo, aunque preocupado. "Los trabajadores son muy racionales y están acompañando", aceptó Andreozzi. Pero el panorama es dramático, porque la pandemia vino a acelerar un proceso de crisis previo, y la actividad cayó desde un piso que ya estaba bajísimo tras 4 años de macrismo.

"Esta es una película ya vivida, a fin de año teníamos una ocupación de la capacidad instalada del 50%, y en ese escenario hay otro derrumbe", explicó Cerra. La crisis es notoria. Para el letrado, sobrevivir depende de que todos los sectores cobren "un sentido patriótico" que hoy no ven. "Aumentan los precios de los alimentos, sector que no se vio afectado por la cuarentena. Los bancos no hacen ningún tipo de sacrificio. Hay que parar la pelota porque nos vamos a perjudicar todos" alertó.

En la actividad metalurgica, el 40% de la torta de costos es masa salarial. Es uno de los sectores empresarios con menos rentabilidad. "Estamos haciendo magia, discutiendo paritarias en fábricas en las que solo está trabajando el 20% de la plantilla. Lo primero que queremos es que no se queden sin laburo", dijo el asesor. "Tenemos patronales que entienden la situación, y otra parte que solo buscan sus intereses y no tiene responsabilidad social", consideró.

En la región Rosario, hay cerca de 7 mil empresas del rubro que emplean a 18 mil trabajadores. Es la segunda seccional de la UOM del país. Su debacle puede ser fatal para el tejido social. "La crisis que vamos a enfrentar es la peor nunca vista, por una cuestion de mercado internacional y de mercado interno. Si no tenemos los pies en la tierra desde todos los sectores, con dialogo social, la vamos a pasar muy mal", aseguró el profesional.