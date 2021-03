El PAMI pudo reabrir el Hospital Español: "Nos volvió el alma al cuerpo"

La directora Ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, se refirió a la clausura al Hospital Español y afirmó: "Estamos más tranquilos. Nos volvió el alma al cuerpo porque el Hospital Español ya está de nuevo abierto".

En declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria dijo: "Logramos levantar la clausura. Fue una situación muy dramática. Los inspectores cerraron un hospital como se cierra un kiosco. La Ciudad de Buenos Aires no tuvo otra opción que dar marcha atrás con la clausura del Hospital Español", reveló.

"Larreta tomó la decisión política de cerrar el Hospital Español y luego tomó la decisión política de levantar la clausura. Hubo un exceso por parte de los inspectores, no había pedido de la jueza de clausurar el Hospital", se quejó Volnovich.

En ese sentido, remarcó: "Esto fue una represalia por el planteo público que hicimos sobre la campaña de vacunación de Larreta. Él es de una fuerza política que gobierna hace 14 años esta ciudad y nunca vieron nada en el Hospital Español. Y justo en el año de pandemia lo clausuran. Justo miran una oblea faltante cuando la directora del PAMI dice algo sobre su campaña de vacunación".

Además, aseguró: "Se tuvieron que reprogramar 681 turnos que tenían nuestros afiliados. Hubo 26 operaciones complejas y graves programadas que las hicimos igual. Ninguna clausura administrativa iba a evitar que hiciéramos lo que tenía riesgo de vida. La respuesta al ofrecimiento de 10 centros para vacunar fue la clausura del Hospital. Esa fue la respuesta. Larreta no quiere 10 centros de vacunación más que ofrece el PAMI".

Por último, afirmó: “El PAMI no recibe vacunas en Capital. En provincia de Buenos Aires sí. En el Hospital Español, que es un centro de vacunación, solo el 20% de los trabajadores de salud estaban vacunados. Clausuraron un hospital donde los trabajadores de salud no están vacunados. Le preguntamos al ministro Quirós cómo distribuyó las vacunas y nos dice que no lo puede decir porque está judicializado".