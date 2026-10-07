Otro reclamo para Vidal: trabajadores viales exigen reapertura de paritaria y recomposición salarial en Santa Cruz

Tras el ajuste del gobernador Claudio Vidal, el Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz espera la reapertura de las paritarias durante octubre y reclama una propuesta salarial que permita compensar la inflación que quedó pendiente luego del 17,8% acordado anteriormente. El sector también planteó la necesidad de definir prioridades para el mantenimiento de las rutas, ante trabajos pendientes y una inversión nacional que, según señalaron, "no llega o llega tarde".

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La apertura de paritarias había quedado programada para este mes, aseguró el secretario adjunto del gremio, Víctor Valentín, en diálogo con El Mediador, e indicó: "Estamos a la espera de la apertura de paritarias que había quedado programada para octubre".

El dirigente explicó que todavía no existe una fecha concreta para la convocatoria y anticipó que la semana próxima el sindicato enviará una nota para solicitar formalmente la apertura de la negociación. "Como estamos con este tema de la corrida, seguramente la semana que viene vamos a estar cursando la nota para solicitar el pedido de apertura", explicó.

El reclamo por recuperar poder adquisitivo

En paralelo, el cuerpo paritario trabaja en la elaboración de una propuesta salarial. Valentín planteó que el próximo aumento debería contemplar la inflación que no fue compensada después del último incremento. "En principio, creemos que la mínima tiene que ser la que nos permita llegar a cubrir el resto de inflación que nos faltó luego de ese 17,8%", sostuvo.

El dirigente también marcó su disconformidad con el resultado de las últimas negociaciones y señaló que el porcentaje acordado no alcanzó para evitar una pérdida del poder adquisitivo.

"El porcentaje es igual para todos y no estamos para nada conformes en la medida que eso no logra cubrir la inflación para no seguir perdiendo poder adquisitivo. Conformes no estamos, pero estamos apostando a que en octubre pueda haber algún tipo de propuesta que nos permita al menos alcanzar la mínima de no perder contra la inflación", afirmó.

Este mes también tiene una particularidad para el sector por las actividades vinculadas con el Día del Trabajador Vial. En ese marco, Valentín destacó la realización de la Corrida Vial, que se organiza desde hace nueve años y tendrá lugar este sábado.

Maquinaria, indumentaria e insumos

Consultado sobre el estado de las maquinarias y los elementos necesarios para desarrollar las tareas diarias, Valentín señaló que se realizan compras y mencionó la adquisición de tres saleros destinados al plan invernal, que ya finalizó: "Tengo entendido que están comprando maquinarias. Habían comprado tres saleros para lo que respecta al plan invernal, que ya terminó. Ahora empieza la tarea de mantenimiento".

Respecto de la indumentaria para los trabajadores, confirmó que fue recibida, aunque señaló que llegó "un poco tarde", y en cuanto a los insumos utilizados durante las tareas habituales, explicó que la situación es buena en términos generales, aunque existen algunos atrasos relacionados con repuestos y mantenimiento de maquinaria: "Lo que es reemplazo de cuchillas y demás, el insumo de consumo habitual en el trabajo, en la labor diaria, eso está bien".

Preocupación por el estado de las rutas

Valentín señaló que el sector vial debe definir sus prioridades en conjunto con el directorio, aclarando que aún resta determinar la política laboral que se implementará. Además, expresó su preocupación por el mal estado de los caminos y la insuficiencia o demora de la inversión nacional para su mantenimiento, lo que hace indispensable priorizar la intervención en las rutas nacionales y las principales provinciales para garantizar una circulación adecuada.

En cuanto a la infraestructura en ejecución, detalló que el último trabajo realizado por administración fue el camino a Chile, cerca de Lago Posadas, sin que se hayan registrado obras nuevas de este tipo desde entonces. Asimismo, advirtió sobre el peligro que representan ciertos tramos de la Ruta 40 que requieren obras de mayor envergadura, aunque desconoce si estas tareas se encuentran contempladas dentro del convenio acordado con Nación.

El difícil año de Vialidad

El conflicto alcanzó su punto de máxima tensión luego de meses de paros y protestas por "salarios de pobreza" e insumos básicos. Los operarios viales, que percibían haberes iniciales en torno a los $700.000, paralizaron campamentos y rutas a mediados de año en reclamo de una recomposición frente a la inflación, el pago de viáticos y la entrega urgente de indumentaria técnica de invierno.

La huelga sectorial coincidió con un escenario de alta conflictividad en toda la administración pública provincial, que incluyó masivos acampes policiales y huelgas docentes que pusieron en jaque la gobernabilidad santacruceña durante la primera mitad del año.

La pulseada salarial decantó en una de las negociaciones paritarias más duras de los últimos años, lo que selló finalmente un aumento acumulado del 17,8% escalonado entre julio y octubre. A pesar de la fuerte resistencia de las bases por considerarlo insuficiente ante la pérdida del poder adquisitivo, el gremio aceptó la oferta oficial sujeta a una cláusula de revisión pactada para este mes.