Otro golpe a la salud: Vidal amenaza con eliminar las horas extras y alertan por el sistema público en Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal es nuevamente señalado por otro denuncia de ajuste y recorte en la salud pública: aseguran que desde el Gobierno de Santa Cruz se evalúa reducir o eliminar las horas extraordinarias en todos los hospitales públicos de la provincia. Aunque todavía no existe una comunicación oficial que confirme la medida, la posibilidad ya genera preocupación entre los trabajadores, que dependen de esas horas para completar sus ingresos, además peligrar la atención en los centros de salud.

"Según el Convenio Colectivo de Trabajo, que tiene fuerza de ley, todo trabajador de la salud puede acceder a las horas extra una vez que cumple su carga horaria habitual, hasta un 50%", aseguró en diálogo con El Destape, la secretaria gremial de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Santa Cruz (APROSA), Silvia Patt. Fue así que aseguró que "todos los trabajadores y también los de la salud, están mal" por lo que las horas extras le simbolizan un plus clave en su haber mensual.

"Mucha gente inclusive no se toma las horas de lactancia, o durante la licencia por maternidad piden volver a trabajar antes de lo que les corresponde para poder acceder a las horas extras y así llegar a fin de mes", ejemplificó la referente gremial sobre la grave situación económica de los profesionales de la salud.

"En toda la provincia somos 6.000 trabajadores de la salud aproximadamente, entre los hospitales, centros de salud, puestos sanitarios. De eso, todo lo que es la cordillera, Gregores, Perito y Los Antiguos, hay 1.000", informó Patt mientras alertó por la huida de profesionales a otras provincias por los bajos salarios que abonan en Santa Cruz.

La secretaria gremial afirmó que "un médico especialista, que hizo la residencia en un hospital y trabaja full time, gana $2.200.000. Imaginen lo que es un técnico, el personal de maestranza o los que están en la parte administrativa", concluyó.

Una decisión que golpearía los salarios

El mecanismo de cálculo contempla el salario básico, zona y adicionales específicos, sobre una carga mensual de 120 o 144 horas, además de un 10%. Por lo tanto, restringir estas horas no significaría simplemente eliminar una actividad adicional, sino reducir el ingreso efectivo de trabajadores que cuentan con ellas para llegar a fin de mes.

La eventual medida comenzó a circular, sin estar confirmada, después de que el gobernador Vidal anunciara en julio una recomposición acumulada del 17,9% para el sector Salud. Si las horas extraordinarias fueran reducidas, parte de esa mejora podría quedar neutralizada para quienes dependen de ese ingreso complementario.

"La gente hace las horas extras para poder llegar a fin de mes, y si se pasan un poco del, límite ya empiezan a descontar. Los que hacen guardia, que tiene que cubrir los servicios, si se pasan le descuentan el Impuesto a las Ganancias. Eso sumado a que en el interior somos muchos menos todavía", explicó la trabajadora quien asegura que pese a la disputa por las horas extras, el sistema siempre recorta el ingreso salarial.

La difícil relación del gobernador con los trabajadores durante el 2026

El conflicto se profundizó en marzo con protestas callejeras contra las propuestas de congelamiento de sueldos y continuó durante junio, cuando el Ejecutivo provincial ofreció una recomposición salarial acumulada del 17,8% escalonada hasta noviembre.

Aunque gremios como APROSA y ATSA aceptaron la propuesta para los meses siguientes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el acuerdo por considerarlo insuficiente, y argumentó que los sueldos básicos todavía no cubren el costo de la canasta básica patagónica. Asimismo, durante el mes de agosto, la Federación de Trabajadores de la Salud impulsó nuevas protestas debido a deudas salariales y la falta de pago del Bono de Vacunación.

Para evitar que se paralicen los hospitales, el gremio y las autoridades del Gobierno firmaron una conciliación obligatoria y abrieron un cuarto intermedio de 30 días. Con este acuerdo, el sector suspendió temporalmente las medidas de fuerza a la espera de que la provincia gestione ante la Nación los fondos necesarios para cumplir con los pagos adeudados.

El descontento de los empleados públicos no es una novedad, empezó a visibilizarse en marzo mediante marchas frente a la legislatura en rechazo a un proyecto de ley de emergencia administrativa. En junio se realizó un acampe de policías retirados y autoconvocados en Río Gallegos por mejoras salariales, y se extendió hasta agosto con paros de 48 y 72 horas por parte de los trabajadores judiciales de la provincia en reclamo por descuentos de haberes y falta de respuestas en paritarias municipales del interior como Puerto Deseado y Comandante Luis Piedrabuena.

Un problema que no es solamente salarial

La posible decisión de la administración Vidal también plantea interrogantes sobre la capacidad de los hospitales para sostener sus servicios. Las horas extraordinarias permiten cubrir jornadas, guardias y necesidades que tiene la estructura de salud

La situación adquiere mayor relevancia en el interior provincial, donde ya existen dificultades para completar determinadas especialidades y servicios. Una reducción de las horas disponibles podría trasladarse así desde el bolsillo de los trabajadores hacia la atención que reciben los pacientes.