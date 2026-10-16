La otra foto: cumbre de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones

Mientras el gobierno Nacional negocia a contrareloj la eliminación y/o suspensión de las PASO y busca conseguir los votos que le faltan con diferentes mandatarios del país, cinco gobernadores participarán este viernes de la 2ª Cumbre Federal de Logística organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo público interestadual que nació a partir de un acuerdo entre las provincias argentinas y que trabaja para acompañar el desarrollo de cada región del país.

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Desde las 10 de la mañana, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero) abrirán el panel “Logística federal para el desarrollo” y mostrarán una singular foto interpartidos que será un mensaje directo a Balcarce 50. La imagen buscará contrarrestar las negociaciones frenéticas que lleva adelante el gobierno libertario desde hace meses para lograr la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

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En los últimos días, algunos dirigentes pusieron en duda la posibilidad de acompañar tal proyecto. Así, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó en declaraciones para Radio Rivadavia que el acuerdo con el Ejecutivo nacional para eliminar o suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) “no está tan cercano”.

Sadir fue parte del lote de gobernadores que el presidente Milei se llevó a la gira por Francia, que incluyó una bilateral con el presidente Emanuel Macron y reuniones con empresarios. Otro gobernador que aún no se definió es el cordobés Martín Llaryora. Por su parte, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero), son otros dos mandatarios que aún no sentaron postura. En tanto, Juan Pablo Valdés (Corrientes) es uno de los pocos que dio bandera verde a La Libertad Avanza.

Lo cierto es que una forma de negociación será a través del Presupuesto 2027. De aprobarse el proyecto que envió la Casa Rosada, la ley de Leyes tendrá un crecimiento real de 120% en una partida en particular en medio de un año electoral. Se trata de la jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro, con casi $15 billones en 2027, unos US$10.000 millones la tercera partida más importante del presupuesto, detrás de Capital Humano y del Servicio de la Deuda Pública.

El cronograma en el CFI

A las 11 de la mañana habrá un conversatorio sobre cómo la velocidad y eficiencia de las operaciones logísticas se convierten en una fuente de competitividad y generación de valor. Se analizarán las nuevas demandas del consumidor, el comercio electrónico, la distribución y los desafíos de última milla, junto con el impacto de la tecnología y la infraestructura.

Alejandro Jasiukiewicz, Country Manager – DHL.

Sebastián Villar Guarino, Gerente General de la Unidad de Negocios Ezeiza y Cargas – Aeropuertos Argentina.

Iván Amas, Director de Negocios – Andreani.

Federico Alexay, Director de Transporte para Argentina y Uruguay – Mercado Libre.

Silvina Prette, Senior Manager Clearance and Ground Operations Argentina – FedEx.

A las 12, la charla será sobre agroindustria argentina es uno de los principales motores exportadores del país, y su competitividad depende de una logística eficiente que conecte al campo con los puertos y mercados internacionales. El panel reunirá a máximas autoridades del sector agroindustrial y especialistas en logística para debatir los desafíos de infraestructura, transporte y almacenamiento, y consolidar una hoja de ruta que fortalezca la cadena exportadora de las provincias argentinas.

Luis Zubizarreta, Director Regional de Asuntos Públicos – Louis Dreyfus Company.

Lorena Basso, Presidenta – Semillas Basso y Federación Internacional de Semillas.

Guillermo Barbero, Gerente de Logística – Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Desde las 14.30 horas el encuentro será sobre los desafíos logísticos que plantea el crecimiento de la producción energética argentina, con foco en Vaca Muerta y su proyección internacional. Se analizarán las necesidades de infraestructura, transporte y servicios asociadas al crecimiento de Oil & Gas y las condiciones necesarias para que este desarrollo genere mayor impacto sobre el territorio y la economía nacional.

Juan Martin Bulgheroni, Chief of staff – Pan American Energy (PAE).

Guillermo Murphy, Supply Chain Vice President – Tecpetrol.

Walter Actis, VP Supply Chain – YPF.

La charla "Desafíos logísticos para la cadena de valor minera" comenzará a las 15 horas. La minería argentina, impulsada por el litio, el cobre y otros minerales estratégicos, requiere una infraestructura logística a la altura de su crecimiento: rutas, corredores bioceánicos y conectividad con los puertos internacionales. El panel reunirá a máximas autoridades de empresas mineras y especialistas en logística para debatir los principales desafíos del sector y consolidar una hoja de ruta que impulse el desarrollo productivo de las provincias mineras.

Javier Martínez Álvarez, Institutional Vicepresident – Techint.

Belén Daghero, Gerente de Asuntos Corporativos e impacto social – Holcim.

Carlos Carrillo, External Affairs Principal Advisor – Rio Tinto.

José Alioto, Head Corporate Affairs & Communications – Glencore.

A las 16.30 horas habrá una conversación sobre los principales obstáculos para un funcionamiento eficiente del sistema logístico argentino. El panel buscará identificar cuellos de botella regulatorios, institucionales y operativos, y discutir cómo simplificar procesos y mejorar la coordinación entre los distintos actores.

Finalmente, a partir de las 17 horas, se dará el cierre. Habrá un espacio para recuperar los principales desafíos y consensos planteados durante la jornada y poner en perspectiva el rol de la logística en el desarrollo federal.