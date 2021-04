Paolo Rocca, el CEO de Techint, figura con un sólo ingreso a la quinta de Olivos para ver al entonces presidente Mauricio Macri. Y coincide con el momento en el que le dictan falta de mérito y revocan su procesamiento en la farsa de las Fotocopias de los Cuardernos. ¿Quienes lo decidieron? Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados a dedo por Macri.

El ingreso de Rocca a Olivos para ver a Macri fue el 3 de abril de 2019. Empezó a las 12.15 y el empresario se retiró a las 13.25. La resolución judicial que revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito a Rocca es del 15 de abril, 12 días después del encuentro.

La coincidencia cronológica tiene otro elemento: se trató de una reunión entre Macri y Rocca que no fue difundida, que no salió en la prensa, a diferencia de muchas otras que mantuvieron durante esos años.

Macri y Rocca se vieron varias veces entre 2015 y 2019, pero siempre en público y con difusión en la prensa. En marzo de 2017 Macri lo recibió en la Casa Rosada y Rocca anunció inversiones en Vaca Muerta. El 26 de abril de 2017 Macri visitó la planta de la empresa Tenaris en Bay City. Rocca lo recibió y la recorrieron juntos. Lo insólito es que Rocca anunció inversiones millonarias en Estados Unidos con el presidente de Argentina. A fines de agosto de 2018 Macri y Rocca estuvieron juntos en Vaca Muerta, donde el empresario tiene inversiones a través de Tecpetrol. Pero la reunión en Olivos no trascendió.

Es cierto que por esos días también existía un tira y afloja con entre Macri y Rocca por subsidios en Vaca Muerta. El 1 de abril Perfil publicó que “el Ministerio de Hacienda rechazó el recurso administrativo presentado por la petrolera Tecpetrol, perteneciente al grupo Techint de Paolo Rocca, que cuestiona el eventual impago de subsidios en la producción de gas natural en la formación de Vaca Muerta. El tema ha generado una especie de ‘guerra fría’ entre Rocca, el hombre más rico de la Argentina, y el gobierno de Mauricio Macri, pese a claras demostraciones de apoyo en el contexto de la causa de los Cuadernos de las Coimas”.

Pero esa última frase es muy significativa. Y que Macri y Rocca se reunieran por primera y única vez en Olivos, que el encuentro no se difundiera y que a los pocos días el empresario zafara de la causa de las Fotocopias de los Cuadernos gracias a dos jueces puestos a dedo por el ex presidente no parece casual.