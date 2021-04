Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, se refirió a la visita de funcionarios judiciales a la Quinta Presidencial durante el gobierno de Macri lo que se conoció como "Operación Olivos": "Estoy preocupado por la presencia de los jueces en Olivos". Además, consideró que "se justifica una investigación", aunque aclaró que "sacar conclusiones sobre el impacto en causas es apresurado".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el juez dijo: "Hay que escuchar y ver qué dicen Borinsky y Hornos. Yo no habría obrado del mismo modo. Todos tenemos vida social y amistades con distintas personalidades. Esto hay que investigarlo y si se confirma lo que pasó indudablemente hay que avanzar con todo el peso de la ley. Recuerdo desde Menem para acá a jueces en Olivos sin motivo, Hagamos una revisión de todos los que estuvieron".

"Hay que esperar las investigaciones. No quiero ni juzgar ni condenar anticipadamente a nadie".

En ese sentido, Gallo Tagle remarcó: "No frenemos ninguna investigación en el Consejo de la Magistratura. Que esto avance hasta el final. Si lo que se sospecha se confirma es gravísimo y de una realidad inusitada. La Asociación no va a encubrir nada. Si se investiga y se confirma lo de Borisky y Hornos tendrán el acompañamiento de la Asociación de Magistrados en la sanción. Somos los primeros que queremos que se depure el Poder Judicial".

Por último, destacó: "No es incorrecto que uno tenga amistades, lo que yo no hubiera hecho es concurrir a Olivos. No hace falta que el juez Recondo le indiquemos que vaya a fondo en la investigación. Estoy seguro que el juez Recondo va a investigar esto como corresponde en el Consejo de la Magistratura. El recuerdo es que tengo es que también pedimos que se investigue si Casanello había estado con Cristina en Olivos".