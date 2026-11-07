El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio por finalizado en Ginebra su 146° período de sesiones sin emitir un pronunciamiento público acerca de los planteos judiciales promovidos por la expresidenta Cristina Kirchner.

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Tras completar su agenda ordinaria de trabajo este viernes, el cuerpo de expertos internacionales postergó el análisis de sus casos pendientes hasta su próxima convocatoria formal, programada entre el 1 y el 19 de marzo de 2027.

El organismo multilateral concluyó tres semanas de deliberaciones en las que examinó informes periódicos sobre diversos países, adoptó observaciones generales y resolvió resoluciones sobre casos individuales, pero no comunicó ninguna resolución formal respecto del expediente de la exmandataria.

El pedido de medidas cautelares y la carga procesal en Ginebra

La estrategia internacional de la defensa de Fernández de Kirchner —encabezada por los abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim— fue formalizada en julio mediante una comunicación individual para objetar la condena impuesta en la causa Vialidad, que fijó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

En aquel momento, la exjefa de Estado hizo pública una carta en la que argumentó que “la proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”.

El reclamo de sus letrados ante la ONU se concentró prioritariamente en tres medidas cautelares urgentes: la suspensión inmediata de la inhabilitación para competir en elecciones, la revisión de las condiciones de su arresto domiciliario en el barrio porteño de Constitución y la recomposición de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Semanas más tarde, su representación jurídica anexó una adenda denunciando supuestos actos intimidatorios posteriores, la filtración de fotografías de un allanamiento en su vivienda y la aportación de elementos documentales provenientes de la causa Cuadernos.

Pese a que el equipo defensor manifestó públicamente su expectativa de obtener una resolución favorable sobre las medidas cautelares en el corto plazo, las dinámicas de funcionamiento del Comité imponen plazos prolongados. El cuerpo integrado por 18 especialistas, presidido por el surcoreano Changrok Soh, arrastra una elevada demanda de expedientes: registraba 1.095 comunicaciones pendientes al inicio de agosto.

A lo largo de esta última sesión, la entidad solo pudo resolver el fondo de 36 presentaciones y descartar otras 37, dejando decenas de borradores aplazados por limitaciones de tiempo para el período que comenzará en marzo próximo.