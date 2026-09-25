El Papa León XIV afirma en la UNESCO que la IA "no puede responder al sentido de la existencia humana"

En un pronunciamiento de fuerte densidad filosófica y ética desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, el Papa León XIV afirmó que la Inteligencia Artificial no puede responder al "sentido de la existencia humana". Durante su alocución ante el organismo internacional, el Pontífice advirtió sobre el avance de un proceso de deshumanización en el que la vida de las personas pasa a evaluarse bajo criterios utilitarios de productividad.

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"La inteligencia artificial agrava este problema: si bien estos sistemas son capaces de correlacionar datos, no pueden responder preguntas sobre el sentido de la existencia humana, que se fundamenta en la experiencia vivida. Sin embargo, los seres humanos no pueden vivir sin sentido. El sentido es el oxígeno de la mente", subrayó Robert Prevost. En esa línea, el Santo Padre lamentó que a ciertos programas informáticos se les atribuya la facultad humana de pensar mientras se degrada el reconocimiento de la dignidad inalienable de las personas.

Durante su intervención, León XIV denunció que en el mundo contemporáneo "la vida ya no se concibe como un don, sino como una mercancía" que pasa de ser un llamado a la responsabilidad a un producto para ser explotado. El líder de la Iglesia Católica recordó que todos los seres humanos nacen desprovistos e iguales, y alertó que el olvido de ese origen común afecta de forma directa a los sectores más vulnerables cuando su humanidad es descartada o engañada.

Al abordar los desafíos globales, el Papa vinculó el deterioro ambiental con un colapso en los valores humanos, asegurando que "la actual crisis ecológica es una crisis antropológica". Asimismo, invocó la figura bíblica de la Torre de Babel para alertar sobre los riesgos de una globalización sin fraternidad, impulsada por un colonialismo financiero y por contactos superficiales que reducen la existencia al intercambio comercial.

En el tramo más severo de su discurso, el Pontífice apuntó contra el uso del conocimiento científico para el conflicto bélico, señalando que "la más terrible de las 'obras humanas' es la guerra, pues en ella la ciencia misma se pone al servicio de una voluntad inhumana de destruir y matar". Ante ese escenario, remarcó que "la libertad de las personas se corrompe cuando se desliza hacia la violencia y la sed de poder".

Antes de regar un olivo y firmar el Libro de Honor de la institución, el Papa se refirió a la "crisis de eficacia" que atraviesan los organismos internacionales cuando el diálogo es visto como un freno en lugar de una herramienta de paz. Pese a estas dificultades, León XIV ratificó su confianza en la función de la UNESCO y llamó a no predicar un optimismo ingenuo, sino a perseverar en la esperanza de que el bien común siempre es posible.

Con información de EuropaPress.