Alberto Fernández recibió a Lacalle Pou en Olivos

El presidente argentino recibió a su par uruguayo buscando afirmar la relación y analizar los diferentes aspectos que atraviesan a la región.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió durante la noche del viernes, en la Residencia de Olivos, a su par de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou. El principal objetivo de la reunión entre ambos mandatarios es analizar los diferentes aspectos de la relación bilateral y regional, por lo que compartieron una cena junto a la primera dama, Fabiola Yañez y los cancilleres Felipe Solá y Francisco Bustillo.

El mandatario uruguayo llegó esta mañana a la Argentina, alrededor de las 11 hs se hizo presente en el Aeroparque Jorge Newbery, en su primer viaje como presidente del país vecino y regresará a su país al terminar el encuentro con su par argentino. Recordemos que durante el mes de noviembre del año pasado, ya en pandemia, ambos compartieron un almuerzo de trabajo en la Estancia Anchorena, ubicada en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento.

En aquella oportunidad, Fernández y Lacalle Pou hablaron "sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular", según había contado el presidente argentino y también se abordaron algunas cuestiones relacionadas a las hidrovías del Río Paraná-Paraguay y del Río Uruguay. Si bien la relación es "tirante" y parece no haber un gran feeling, la idea es limar asperezas para trabajar mancomunadamente.

El video del encuentro:

Recordemos que el pasado 26 de marzo del 2021, mientras se conmemoraban los 30 años de la fundación del Mercosur, ambos mandatarios protagonizaron un contrapunto entorno a la posibilidad de que los estados establezcan negociaciones sobre tratados de libre comercio por fuera del bloque regional. "Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse", lanzó Lacalle Pou y Alberto replicó: "No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur".

Por su parte, en la previa a la reunión entre ambos mandatarios, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó la necesidad de generar un trabajo común entre las diferentes parte del Mercosur. "La postura del Gobierno argentino con respecto al Mercosur es seguir trabajando con nuestros socios. Cuando al Mercosur le fue bien, también le fue bien a sus países miembros y a la región", afirmó el dirigente sin vueltas palpitando el encuentro.

Mirá las imágenes: