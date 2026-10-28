En octubre vuelve a caer el apoyo a Milei y Bullrich ya es más competitiva contra Kicillof

Las mediciones de octubre muestran una nueva caída en la aprobación de la gestión de Javier Milei, mientras la preocupación por el empleo y los bajos salarios alcanza niveles máximos. De la mano del deterioro de su popularidad, el Presidente muestra dificultades en escenarios de balotaje frente a candidatos del peronismo. En cambio, Patricia Bullrich, que periódicamente busca diferenciarse de la gestión nacional, empieza a exhibir un mejor nivel de competitividad. Es, justamente, el objetivo que se trazó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza: convertirse en el "plan B" del círculo rojo en caso de que Milei se derrumbe definitivamente.

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Los datos surgen del último trabajo de la consultora Synopsis, que dirige Lucas Romero, realizado entre el 12 y el 17 de octubre. La aprobación de la gestión de Milei cayó dos puntos y quedó en 33,6%, frente a un 55,6% de evaluaciones negativas. Sólo la calificación "muy mala" concentró el 42% de las respuestas. Los jóvenes de entre 16 y 29 años siguieron siendo quienes mejor valoraron al Gobierno, mientras que los adultos de entre 30 y 49 años fueron los más críticos. La evaluación entre los mayores de 65 años fue la que más se deterioró durante 2026. Pese a la nueva caída, la aprobación de Milei continúa siendo más alta que la que tenían sus antecesores Alberto Fernández y Mauricio Macri a esta altura de sus gestiones.

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La baja en los apoyos se explica por la marcha de la economía. Los bajos salarios se consolidaron como el principal problema económico, con el 49,7% de las respuestas: casi cuatro puntos más que en septiembre y el registro más alto del año. En segundo lugar quedó la falta de empleo, con el 21,9%. Entre ambos superaron en octubre el 70% de las menciones. "Dos preocupaciones que están vinculadas a la cuestión de los ingresos: sea por insatisfacción porque están bajos, sea por temor a perder la fuente de los ingresos", señaló el informe. Ambas resultaron transversales, con numerosas respuestas tanto entre los votantes de Fuerza Patria como entre los de La Libertad Avanza. En cambio, la tercera preocupación, los altos impuestos, con el 13,3%, fue mencionada casi exclusivamente por el electorado oficialista.

Los problemas de la economía alimentaron el deseo de un cambio de rumbo. Si las elecciones fueran hoy, un 59,7% respondió que buscaría un cambio respecto de lo que ocurre en el país, dos puntos más que en septiembre. También creció la preferencia por la continuidad, aunque apenas 0,7 puntos, hasta el 36,7%. Ambos aumentos se explicaron por la reducción del segmento de indecisos, que quedó en el 3,6%. "Hay una continuidad de lo que venimos viendo desde principios de año: la preferencia por un cambio sigue siendo mayoritaria, señal de una insatisfacción extendida", señalaron en Synopsis.

Las internas de las fuerzas políticas suelen generar malestar entre sus simpatizantes, y los datos ayudan a entender por qué: sus principales figuras comparten buena parte de sus apoyos. Así sucede con Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Más de ocho de cada diez encuestados que tuvieron una imagen positiva de la ex presidenta también valoraron favorablemente al gobernador, y viceversa. Apenas entre un 5 y un 6% simpatizó con uno y no con el otro. El grueso de sus apoyos proviene, entonces, de una misma base, lo que ayuda a explicar el malestar que generan sus enfrentamientos. El sondeo mostró, además, una amplia coincidencia con los simpatizantes de Myriam Bregman: el 78,8% de quienes tuvieron una buena imagen de la diputada del FIT también valoraron positivamente a Cristina y/o a Kicillof.

La escena se replica en el oficialismo: Javier Milei y Patricia Bullrich compartieron el 77% de sus simpatizantes. Sobre el total de encuestados, un 7,3% tuvo una imagen positiva únicamente del Presidente y un 5,4%, sólo de la senadora. Sin embargo, la comparación con julio mostró un dato significativo: el respaldo conjunto se redujo del 42,9% al 38,7%. Según explicó Synopsis, la caída se debió a la erosión tanto del núcleo compartido (bajó de 28,5 al 25,9%) como de los simpatizantes exclusivos de Bullrich, que pasaron del 7,2% al 5,4%, mientras que los apoyos exclusivos de Milei se mantuvieron estables.

Con dos bloques parejos, de alrededor del 40% cada uno, los escenarios de balotaje cobran especial relevancia. Dentro del peronismo, Kicillof mostró un mayor nivel de competitividad que Sergio Massa, mientras que Bullrich pasó a exhibir mejores números que Milei. La ventaja de la senadora sobre el Presidente se sostuvo cuando el sondeo les pidió a quienes respondieron que votarían en blanco o que aún no sabían que se inclinaran por alguno de los candidatos. Bullrich captó una mayor porción de ese voto en disputa y quedó por delante de Kicillof, aunque por menos de dos puntos. Milei, en cambio, perdió por más de cuatro: 52,2% a 47,8% a favor del gobernador bonaerense. A un año de las elecciones, el dato le da argumentos a Bullrich para alimentar su aspiración de convertirse en el "plan B" del sector que quiere que se mantengan las políticas pro mercado.