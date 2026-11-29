El aumento del desempleo en sectores formales, la caída del poder adquisitivo de los salarios y el incremento de las prestaciones de salud generaron que las obras sociales queden al borde de la quiebra. Así lo muestra un informe de la Confederención General del Trabajo (CGT) al que tuvo acceso El Destape y que revela que desde octubre el Fondo Solidario de Redistribución entró en deuda y se necesitan al menos 50.000 millones de pesos extra para cerrar el año sin pérdidas en las prestaciones de discapacidad.

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La CGT exige además saber qué pasó con los recursos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución, que a comienzos de 2016 representaban, según la central obrera, el equivalente a 1.675 millones de dólares. El reclamo se hizo visible en la movilización del 26 de noviembre frente a la Superintendencia de Servicios de Salud. Allí, la central presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer la existencia, el monto, la ubicación, la disponibilidad y el uso de los recursos del Fondo Solidario y del Fondo de Emergencia y Asistencia.

El triunviro de la CGT Jorge Sola y el secretario de Acción Social de la central, José Luis Lingeri, describieron a El Destape un esquema que, según sus números, ya no logra financiar con lo que recauda todas las obligaciones que debe afrontar. Por su parte, desde el Gobierno rechazan las cifras difundidas por los gremios y sostuvieron que la Superintendencia de Servicios de Salud está al día.

La crisis de las obras sociales: gastan por obligación legal más de lo que ingresa

Según los datos que presentó Lingeri, en noviembre el Fondo Solidario recibe unos 200.000 millones de pesos y las prestaciones vinculadas con discapacidad demandan 181.000 millones, es decir, el 90,5% de ese ingreso mensual. El dirigente sostuvo que la cuenta del Fondo se volvió negativa en octubre y que, sin medidas correctivas, el pasivo seguirá creciendo. La central calcula que se necesitan unos 50.000 millones de pesos antes de fin de año para atender el desequilibrio asociado a las prestaciones por discapacidad.

El fuerte incremento de las prestaciones de discapacidad en el Fondo Solidario comienza en 2016, cuando por decreto se establece que debe ser prioritaria la atención de estos pacientes y que el dinero para pagarlo debe salir del fondo. Esta situación derivó en lo que ocurre en la actualidad: queda solo un 9 por ciento de los recursos para el pago de todas las demás prestaciones.

Lingeri señaló que la demanda creció fuertemente desde entonces y que una parte importante corresponde a transporte y educación. El problema que plantea la CGT no es que las personas con discapacidad reciban atención: son derechos que deben garantizarse. La pregunta es cómo se financian de manera sostenible esas prestaciones junto con las demás obligaciones de la seguridad social, sin trasladar el ajuste a quienes necesitan atención.

Monotributistas: el aporte y el costo de la cobertura

Sola identificó otra tensión en el financiamiento: la diferencia entre el aporte de salud de muchos monotributistas y el costo estimado de brindarles la cobertura obligatoria. “Cada monotributista aporta alrededor de 25.000 pesos” y, según la estimación de la CGT, cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO) requiere unos 110.000 pesos mensuales por persona, afirmó.

La brecha muestra un problema de diseño: si una cobertura cuesta más que el aporte que recibe la obra social por una parte de sus afiliados, la diferencia debe financiarse con otros recursos. El desfasaje no es responsabilidad individual de quienes trabajan bajo el monotributo, sino una cuestión que involucra las reglas y el financiamiento del sistema.

El aumento del desempleo, la caída del poder adquisitivo de los salarios, el vuelco de miles de trabajadores al servicio de salud de las obras sociales y el incremento de los costos de salud llevan a la quiebra del sistema.

Los 1.675 millones de dólares: una pregunta sobre el destino de los fondos

Lingeri situó el origen de su reclamo en los recursos acumulados entre 2003 y 2015. De acuerdo con su cálculo, en enero de 2016 ascendían a 26.800 millones de pesos, equivalentes entonces a unos 1.675 millones de dólares.

En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, el decreto 908 dispuso un esquema excepcional para esos recursos, con distintas asignaciones, entre ellas un fondo de emergencia, un fideicomiso y bonos. La CGT pide conocer cómo evolucionaron esos instrumentos, qué sumas se utilizaron para prestaciones o asistencia y si quedó algún remanente.

“No sabemos si esa plata se usó en prestaciones o se guardó o si quedó una parte”, planteó Lingeri. Su reclamo no prueba por sí solo que exista dinero retenido o disponible: exige una rendición que permita establecerlo.

El dirigente también mencionó el acuerdo con OSDE como otro antecedente que debe formar parte de esa revisión. En 2017, la empresa aceptó un acuerdo por 8.000 millones de pesos para cerrar un litigio por aportes al Fondo Solidario.

El Fondo Solidario se nutre de una parte de los aportes y contribuciones del sistema de obras sociales y financia, entre otros instrumentos, subsidios y reintegros. “Acá no hay guita de Estado”, sostuvo Lingeri, al remarcar que esos recursos provienen del aporte de trabajadores y empleadores. Para los asalariados en relación de dependencia, la referencia del dirigente al 9% alude al aporte y la contribución para el sistema de salud en conjunto, no a un 9% que ingrese íntegramente al Fondo.

Desde el Gobierno Nacional rechazaron las cifras difundidas por los gremios y sostuvieron que la Superintendencia de Servicios de Salud está al día y que los recursos del Fondo Solidario fueron transferidos. Sostienen que "la crisis del sistema de la que habla la CGT viene de hace años". Además, destacan que modificaron "el esquema de subsidios automáticos, se audita el Mecanismo de Integración y se dan de baja obras sociales que no brindan prestaciones a sus afiliados".

Reintegros atrasados y el pedido de una reforma

La CGT también reclama modificar los subsidios de distribución automática —conocidos como Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA)— y actualizar los reintegros por tratamientos de alto costo. Lingeri aseguró que llevó al Gobierno una propuesta de distribución vinculada con la cantidad de beneficiarios de cada obra social. Según su versión, hubo acuerdo, pero la modificación no se implementó.

Respecto del Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades, el dirigente afirmó que los valores no se actualizan desde 2023. Como ejemplo, mencionó una radioterapia que cuesta 4,7 millones de pesos y por la que la obra social recibe un reintegro de 700.000 pesos. La diferencia debe ser afrontada por la entidad mientras sostiene el resto de las prestaciones. Son montos citados por Lingeri para ilustrar el problema, no una tarifa general verificada para todos los tratamientos.

Sola sumó que la demora agrava el desfasaje: “A veces se compensa tarde y a valores históricos”. En un contexto de inflación, un expediente que se resuelve años después puede devolver una suma que cubre una porción mucho menor del costo de la atención.

Una radioterapia que cuesta 4,7 millones de pesos y por la que la obra social recibe un reintegro de 700.000 pesos.

La central asegura que no propuso aumentar los aportes de los trabajadores. “Creíamos que hoy aumentar el aporte y contribución de los trabajadores era a contramano, porque el tipo está en la lona”, dijo Lingeri. En cambio, reclama revisar cómo se distribuyen los subsidios, actualizar los reintegros y abrir una mesa de discusión sobre el financiamiento.

Para Sola, el deterioro termina enfrentando necesidades que no deberían competir entre sí: “Le sacás a un HIV para darle a un oncológico. Estamos hablando de necesidad, de uno que necesita y otro que necesita más todavía”. La advertencia de la CGT apunta a que, sin información sobre los fondos y sin una reforma que garantice recursos suficientes, el ajuste seguirá llegando al lugar más sensible: la atención de los afiliados.